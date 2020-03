Brasil Produção de veículos no Brasil cai 20,8% em fevereiro, diz Anfavea

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

O total de 204.197 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus foram produzidos no mês de 2020, ficando abaixo das 257.939 unidades do mesmo período de 2019. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A produção de veículo no Brasil teve queda de 20,8% em fevereiro, informou a Anfavea (associação das montadoras), nesta sexta-feira (06).

De acordo com a entidade, o total de 204.197 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus foram produzidos no mês, ficando abaixo das 257.939 unidades do mesmo período de 2019. Na comparação com janeiro, quando 191.731 veículos saíram das linha de produção, o segmento apresentou crescimento de 6,5%.

Com o acumulado de 395.928 unidades produzidas no ano, a indústria automotiva registra queda de 13,4%, quando comparado ao mesmo período de 2019. Naquela época, o setor tinha produzido 457.084 unidades em janeiro e fevereiro. “Esperamos um 2 º semestre melhor, como aconteceu nos últimos anos”, afirmou Moraes.

