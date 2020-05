Porto Alegre Prato Alegre da Lomba do Pinheiro oferece 100 almoços gratuitos diariamente

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Alimentação é fornecida em quentinhas, para evitar aglomeração no local. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Alimentação é fornecida em quentinhas, para evitar aglomeração no local. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre abriu as portas de mais um restaurante do projeto Prato Alegre ao meio-dia desta segunda-feira (4). Localizada na Lomba do Pinheiro, na rua Cacimbas, 159, a quarta unidade do novo modelo de refeições populares destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social passa a servir 100 refeições diárias gratuitas. Em função da pandemia do coronavírus e para evitar aglomerações no local, os almoços são entregues aos usuários no sistema de marmitas.

“Estes espaços serão ainda mais importantes neste momento de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus”, prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Além das refeições sociais, a prefeitura tem distribuído cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Com o novo espaço, são oferecidas 700 refeições diárias nos quatro restaurantes Prato Alegre da Capital. No dia 22 de abril, o restaurante do Centro Histórico dobrou o atendimento diário, passando a entregar 400 refeições/dia. Os outros dois locais ficam na rua Dona Otília, 210, na região da Vila Cruzeiro, e na Estrada Chácara do Banco, 71, bairro Restinga Velha, cada um com 100 almoços ao dia.

“Estamos beneficiando mais uma região da cidade, a partir de agora, a zona Leste passa a ser atendida também ”, destaca o secretário da SMDSE (Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores. A gestão do serviço na Lomba do Pinheiro é da Organização Social Civil Beith Shalom, que já administra os restaurantes do Centro Histórico e da Vila Cruzeiro, com a supervisão e acompanhamento da Unidade de Segurança Alimentar da SMDSE. A prefeitura deve abrir em breve novo chamamento público para a última unidade.

