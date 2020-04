Agro Prazo de envio de documentos para seleção à Bolsa Juventude Rural é prorrogado

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

O prazo para envio de documentação para a seleção de estudantes interessados em acessar o programa Bolsa Juventude Rural no Rio Grande do Sul foi prorrogado até 14 de junho, conforme publicado nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Estado.

“O novo adiamento do prazo se fez necessário em função da suspensão das aulas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, devido à pandemia da Covid-19”, explicou o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho. Antes, o prazo já havia sido prorrogado até 30 de abril.

Para 2020, estão disponíveis até 471 bolsas, sendo 375 bolsas por meio do orçamento deste ano e 96 do saldo residual de exercícios anteriores. O benefício é de R$ 200 mensais, por dez meses.

Neste ano, visando à qualificação do programa e o auxílio aos jovens, haverá a necessidade de envio, juntamente com a documentação mínima exigida pela lei, de um pré-projeto, que deverá servir de base para a elaboração do Projeto Produtivo, que é a contrapartida obrigatória apresentada pelo jovem durante o recebimento da bolsa.

O programa Bolsa Juventude Rural alia educação ao desenvolvimento rural. Das 471 bolsas oferecidas, serão disponibilizadas 200 para alunos regularmente matriculados no segundo ano e 271 para alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio. Mais informações pelo telefone (51) 3218-3396 e no site www.agricultura.rs.gov.br.

