Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

O horário de funcionamento foi reduzido em meio à pandemia de coronavírus Foto: Divulgação O horário de funcionamento foi reduzido em meio à pandemia de coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Shopping Pelotas, localizado na avenida Ferreira Viana, 1.526, no bairro Areal, em Pelotas, no Sul do RS, reabriu as suas operações ao público nesta segunda-feira (27). O horário de funcionamento do estabelecimento foi reduzido, operando das 11h às 19h, de segunda a sábado, conforme decreto da prefeitura.

Adotando diversas medidas de segurança contidas neste decreto devido ao coronavírus, o Shopping Pelotas informou que realiza a higienização rotineira das áreas de uso comum, mantém controle de acesso do público com o uso obrigatório de máscaras e realiza a aferição da temperatura corporal dos seus consumidores.

O shopping ainda disponibiliza em seus corredores álcool em gel 70% para a higienização de mãos e há demarcação com as orientações das distâncias permitidas entre as pessoas.

