Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fiscaliza clínicas geriátricas e asilos para evitar a propagação do coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Asilo Padre Cacique foi um dos locais fiscalizados Foto: SMDE/PMPA Asilo Padre Cacique foi um dos locais fiscalizados. (Foto: SMDE/PMPA) Foto: SMDE/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre está fiscalizando asilos e clínicas geriátricas para verificar o cumprimento das orientações de prevenção ao coronavírus. Desde o dia 6 de abril, 110 estabelecimentos – de um total de 227 – já foram verificados pela Operação Esforço Concentrado Covid-19, sem nenhuma infração identificada até o momento.

A ação preventiva tem como foco o combate a surtos da doença, especialmente nos locais que reúnem pessoas do grupo de risco. Segundo a Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, os agentes têm observado o atendimento de itens como higienização contínua, disponibilização de álcool em gel, manutenção de circulação com janelas e portas abertas, funcionamento com equipes reduzidas e lotação sem exceder 50% da capacidade máxima, conforme previsto no alvará de funcionamento. A atuação se baseia nas determinações do decreto 20.534, bem como no Código Municipal de Saúde.

“Importante destacar que não registramos interdições ou autuações até o momento, o que demonstra o compromisso dos estabelecimentos com a saúde e a segurança de seus pacientes”, destacou o secretário Leonardo Hoff.

Nesta segunda-feira (27), foram verificados dez asilos e casas geriátricas no Centro Histórico, na Zona Sul e no bairro Menino Deus, entre eles o Asilo Padre Cacique. “Nossos agentes têm tido um olhar especial para fiscalizar e orientar os funcionários desses locais, de forma a evitar possíveis surtos de coronavírus entre idosos. Casos em desacordo podem ser denunciados pelo telefone 156”, informou o diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Denis Carvalho.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre