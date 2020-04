Polícia Polícia investiga fraude contra a Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Estima-se que o golpe teria desviado mais de R$ 41 mil dos cofres da fundação Foto: Polícia Civil/Divulgação Estima-se que o golpe teria desviado mais de R$ 41 mil dos cofres da fundação. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (27), a Operação Socialis com o objetivo de investigar uma fraude contra a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) de Porto Alegre. Estima-se que o golpe, cometido por uma ONG (organização não-governamental), teria desviado mais de R$ 41 mil dos cofres da fundação.

Durante a ação policial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Os agentes apreenderam diversos documentos. Segundo o delegado Max Otto Ritter, “a investigação iniciou no final de 2018, a partir do recebimento de documentação advinda da Fasc, a qual dava conta de que, como meio de justificativa de seus gastos, as pessoas físicas e jurídicas investigadas apresentavam notas fiscais falsas, desviando, assim, os valores prestados pelo ente público para fomento de atividades sociais, tais como creches comunitárias e associações de moradores”.

“A repressão desses delitos é de grande importância, pois, além de gerar prejuízo ao Erário, também mostra a possibilidade de desvio de valores que deveriam ser empregados em atividades sociais, deixando ainda mais vulneráveis as comunidades, até mesmo em relação aos cuidados quanto às suas crianças”, afirmou o delegado Ritter.

A ONG investigada não presta mais serviços para a Fasc, segundo a prefeitura de Porto Alegre.

