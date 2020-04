Rio Grande do Sul Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul abre inscrições para contratação emergencial

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

O prazo de inscrição termina às 17h do dia 12 de maio Foto: Divulgação

Começa nesta terça-feira (28), às 10h, o prazo de inscrições ao processo seletivo simplificado para contratação em caráter emergencial e temporário do IPE Prev (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul). As categorias funcionais e as vagas são as seguintes:

• Analista em Previdência – administrador: 3

• Analista em Previdência – analista de sistemas: 1

• Analista em Previdência – atuário: 1

• Analista em Previdência – contador: 4

• Analista em Previdência – economista: 1

• Analista em Previdência – advogado: 8

• Perito e auditor médico: 3

• Assistente em Previdência: 6

Autorizado pela Lei nº 15.475, de 9 de abril de 2020, o edital para a contratação emergencial foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27). O prazo de inscrição termina às 17h do dia 12 de maio.

Valor previsto de remuneração total:

• Analista em Previdência: R$ 6.563,64

• Perito e Auditor Médico: R$ 5.719,52

• Assistente em Previdência: R$ 3.515,90

O processo seletivo simplificado tem como critério de seleção a avaliação de títulos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site do IPE Prev, mediante o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, com anexação de documentos pessoais e da documentação comprobatória de títulos, além destes abaixo:

• certificado de conclusão de nível médio para candidatos ao cargo de assistente em Previdência;

• certificado de conclusão do curso de graduação na respectiva área de habilitação para analista em Previdência e de perito e auditor médico;

• registro no conselho profissional da respectiva área de habilitação para as funções de analista em Previdência e de perito e auditor médico.

A documentação deverá ser enviada nos formatos JPEG ou PDF. Será aceito apenas um e-mail por inscrição/candidato. Não serão aceitas inscrições por via postal, presencial ou em caráter condicional.

Clique aqui e acesse o edital do processo seletivo.

