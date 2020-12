Brasil Prazo para contestar o auxílio emergencial negado termina nesta sexta

18 de dezembro de 2020

As contestações podem ser feitas no site da Dataprev Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) do governo federal) têm até esta sexta-feira (18) para contestar o bloqueio, o cancelamento ou o indeferimento do auxílio emergencial extensão de R$ 300 (R$ 600 para mães solteiras).

As contestações podem ser feitas no site da Dataprev, estatal que processa os requerimentos do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania afirmou que promove mensalmente um pente-fino entre os beneficiários do auxílio emergencial para verificar se eles atendem a todos os requisitos definidos pela lei que criou o benefício. Quem não se enquadra em um dos critérios é excluído da lista de beneficiários, mesmo tendo recebido alguma parcela.

De acordo com a pasta, a verificação é necessária para garantir que o público-alvo do auxílio emergencial seja atendido e impedir que pessoas que não precisam do benefício recebam a ajuda. Entre as principais situações verificadas, estão morte, descoberta de irregularidades ou obtenção de emprego formal durante a concessão do auxílio.

