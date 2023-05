Rio Grande do Sul Prazo para Declaração Anual de Rebanho abre nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Atualização cadastral conta com informações detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal Foto: Divulgação/GovRS Atualização cadastral conta com informações detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal. (Foto: Divulgação/GovRS) Foto: Divulgação/GovRS

O prazo para a Declaração Anual de Rebanho, obrigação sanitária de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul detentores de animais, se inicia quinta-feira (1º) e vai até 31 de outubro.

Assim como no ano passado, a atualização cadastral conta com informações detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) espera receber 380 mil declarações, correspondentes ao número de estabelecimentos que trabalham com produção animal registrados no Sistema de Defesa Agropecuária (SDA).

Os formulários estão disponíveis no site da secretaria estadual da agricultura e podem ser entregues de duas formas. Na primeira, o produtor comparece à Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária de referência e informa verbalmente os dados a serem lançados. Com uma opção fácil de geração de senha do Produtor Online, ele assina digitalmente a declaração. Na segunda opção, o produtor baixa os formulários no site da Seapi, preenche e os entrega na Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) ou no Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de seu município.

“É de extrema relevância conhecer exatamente como está distribuída a população animal em nosso Estado, seja por espécie ou faixa etária. Um sistema robusto, com informações de qualidade, é a base para políticas públicas mais assertivas, em prol da sanidade dos rebanhos”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Rosane Collares.

A Declaração Anual de Rebanho conta com um formulário de identificação do produtor e características gerais da propriedade.

