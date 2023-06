Rio Grande do Sul Rosário gigante será construído no Vale do Taquari para fortalecer o turismo religioso na região

Por Marcelo Warth | 1 de junho de 2023

Orçadas em R$ 30 milhões, as obras devem iniciar em setembro

Um rosário gigante será construído por um grupo de empresários em Muçum, no Vale do Taquari, com o objetivo de fortalecer o turismo religioso na região, que já conta com o Cristo Protetor de Encantado.

Orçadas em R$ 30 milhões, as obras devem iniciar em setembro. A área onde será erguido o chamado Rosário da Proteção possui 10 hectares. O monumento religioso terá aproximadamente 800 metros de comprimento e será composto por 59 capelas circulares com cobertura em formato de abóbada.

As capelas terão entre 6 e 12 metros de largura e cerca de 5 metros de altura, onde os visitantes poderão refletir sobre os enigmas da vida de Jesus Cristo. Embaixo da cruz que compõe o Rosário, os fiéis terão acesso à recepção, sala de vídeo institucional, loja de souvenirs e sanitários. No local, também funcionará a administração.

Já no meio da construção, os católicos poderão contemplar um lago artificial. O rosário brilhará durante a noite e poderá ser visto a distância.

Além disso, está prevista a construção de um estacionamento no mesmo terreno, com capacidade para 350 veículos. Próximo ao parque, será erguido um boulevard com praça de alimentação, 16 pontos comerciais, sanitários, playground e um gramado. No local, os fiéis poderão apreciar uma réplica da Santa Ceia, em tamanho real, construída em concreto armado.

A expectativa, segundo o empresário Robison Gonzatti, um dos investidores do empreendimento, é que o complexo receba aproximadamente 25 mil turistas por mês, provenientes de todas as regiões do Brasil e do exterior.

Dados do Anuário Pontifício 2023 mostram que o Brasil é o país com o maior número de católicos batizados no planeta: 180 milhões.

