Brasil Prazo para solicitar a reaplicação do Enem termina nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A reaplicação das provas está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A reaplicação das provas está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Termina nesta sexta-feira (17) o prazo para a apresentação de pedidos de reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano por candidatos que tiveram problemas de logística ou de saúde (doenças infectocontagiosas). A solicitação deve ser apresentada na Página do Participante.

Também podem fazer a solicitação pessoas que não compareceram ao exame porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada. A reaplicação das provas está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro.

De acordo com o Ministério da Educação, entre os problemas logísticos que possibilitam a reaplicação das provas, estão alguns ligados a comprometimento da infraestrutura (como desastres naturais), falta de energia elétrica no local (caso comprometa a visibilidade da prova), falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante e erro no procedimento de aplicação da prova, caso incorra em comprovado prejuízo ao candidato.

As doenças infectocontagiosas que possibilitam a reaplicação da prova são: Covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) explica que, nos casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente.

Nos casos de ausência devido a problemas logísticos, o Inep avaliará as solicitações de acordo com as intercorrências registradas. As provas do Enem foram aplicadas nos dias 5 e 12 deste mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/prazo-para-solicitar-a-reaplicacao-do-enem-termina-nesta-sexta-feira/

Prazo para solicitar a reaplicação do Enem termina nesta sexta-feira

2023-11-16