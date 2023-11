Esporte Porto Alegre recebe a etapa final da Ligay neste fim de semana

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











600 atletas, divididos em 20 equipes, jogarão 48 partidas de futebol Foto: Alex Rocha/PMPA 600 atletas, divididos em 20 equipes, jogarão 48 partidas de futebol. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As finais da Champions Ligay Nacional serão disputadas neste sábado (18) e no domingo (19) no Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Ao todo, 600 atletas, divididos em 20 equipes, jogarão 48 partidas de futebol nos dois dias.

A abertura do evento ocorre às 9h. O ingresso solidário, com participação voluntária, é um quilo de alimento recolhido pelo Sesc Mesa Brasil.

A competição possui equipes de Fortaleza, Salvador, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e mais cidades do Centro-Oeste do Brasil. Ocorreram cinco etapas classificatórias que terminarão com a disputa das finais na Capital gaúcha: na Região Sul, em Porto Alegre, em março; na Região Sudeste, em São Paulo; no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará; no Norte, em Belém, no Pará; e no Centro-Oeste, em Goiânia (GO).

“Essa competição promove a inclusão e também a cidadania na nossa cidade, que é acolhedora para todos os públicos. Este grande evento nacional ajuda a movimentar os espaços públicos de Porto Alegre”, afirmou a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia.

A Secretaria Municipal de Saúde estará presente com atividades de orientação contra as doenças sexualmente transmissíveis. Haverá distribuição de autoteste para HIV e a presença do Zé Gotinha para incentivar a vacinação da população.

De acordo com a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, que foi madrinha da etapa Sul da Ligay em março, a iniciativa ajuda a promover a inclusão e o respeito aos direitos LGBTQIA+. “É uma honra fazer parte deste evento e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Nosso gabinete trabalhou muito em parceria para viabilizar o que estivesse ao nosso alcance”, afirmou Valéria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/porto-alegre-recebe-a-etapa-final-da-ligay-neste-fim-de-semana/

Porto Alegre recebe a etapa final da Ligay neste fim de semana

2023-11-16