Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Em todo o Estado, a expectativa é de que 12,6 milhões de animais sejam imunizados. Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr

O governo federal deu aval para que a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul seja prorrogada até 24 de abril. O prazo original seria terça-feira (14). Em todo o Estado, a expectativa é de que 12,6 milhões de animais sejam imunizados, entre bovinos e bubalinos de todas as idades. “É muito importante a mobilização do produtor rural nesta reta final da campanha, para garantir a imunização do rebanho, sempre seguindo as recomendações para prevenir o contágio pelo coronavírus”, reforça o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.

Para evitar aglomerações nas inspetorias locais e deter o avanço da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul, os produtores podem enviar os comprovantes de vacinação por e-mail ou WhatsApp. A lista com os e-mails das inspetorias locais de defesa agropecuária pode ser consultada aqui. O número de WhatsApp da inspetoria é o mesmo do telefone fixo. O prazo para a apresentação de notas ficais de compra de vacinas contra a febre aftosa foi prorrogado até 30 de abril.

A campanha de vacinação, que ocorre tradicionalmente em maio, foi antecipada como parte da estratégia do Estado para ser declarado pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) como livre de aftosa sem vacinação, a fim de obter, num segundo momento, o reconhecimento internacional dessa condição pela OIE (Organização Mundial de Saúde Animal). Até o momento, no Brasil, apenas os estados de Santa Catarina e Paraná conquistaram o status sanitário de zona livre de aftosa sem vacinação.

