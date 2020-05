Rio Grande do Sul Com 29 casos já diagnosticados, Canoas registrou a sua segunda morte por coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Ambos os óbitos por Covid-19 na cidade ocorreram no Hospital Universitário. (Foto: Arquivo/HMV)

Com a terceira maior população do Rio Grande do Sul (mais de 350 mil habitantes) e o décimo lugar no ranking gaúchos de casos já diagnosticados de coronavírus (29), a cidade de Canoas (Região Metropolitana) registrou a sua segunda morte por causa da doença. A vítima é uma idosa de 69 anos que estava internada no Hospital Universitário (Ulbra), onde faleceu na sexta-feira (1º).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, ela apresentava histórico de doenças como hipertensão, obesidade e hipertireoidismo. Sintomas compatíveis com os da Covid-19 a levaram a procurar atendimento na instituição no dia 20 de abril e, já no dia seguinte, o agravamento de suas condições motivou a transferência para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), de onde não mais saiu.

Em postagem no Twitter, o prefeito Luiz Carlos Busato se manifestou sobre a perda: “Neste momento de pesar, envio minha solidariedade a toda família desta senhora. É uma notícia que nos entristece e, ao mesmo tempo, reforça a seriedade neste enfrentamento. É fundamental que sigamos unidos e respeitando os regramentos e medidas de proteção”.

Canoas ingressou na estatística de casos fatais da pandemia em 10 de abril. O primeiro óbito foi o de um homem, também idoso (78 anos), internado havia seis dias, também no Hospital Universitário. Ele também sofria de comorbidades que o colocavam no grupo de risco para o coronavírus: além de insuficiência cardiovascular, possuía doença neurológica crônica.

Afrouxamento de restrições

A segunda morte por Covid-19 em Canoas aconteceu no mesmo dia em que a administração municipal publicou um novo decreto fixando regras para o afrouxamento de medidas de combate à pandemia na cidade desde este sábado (2). O documento liberou a retomada de atividades comerciais e industriais, desde que sigam as normas estabelecidas em nível local e estadual.

“Graças à conscientização dos cidadãos, temos conseguido manter um número relativamente baixo de casos positivos, até o momento”, frisou Busato no site oficial da prefeitura.

“Por isso, é fundamental que a população continue tomando todos os cuidados e siga as regras estabelecidas. Isso vai ajudar que o número de casos se mantenha estável e a vida retome à normalidade, com comércio e outras atividades sendo abertas. A adesão da comunidade é a chave para avançarmos”, finalizou.

O decreto de 1º de maio contemplou inclusive segmentos que continuam sob restrição ou mesmo suspensão em outras cidades. É o caso dos bares do tipo “pub”, liberados para reabrir as portas – até a meia-noite – e com direito a apresentações de música ao vivo.

Já nos restaurantes, o funcionamento é atrelado à obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção, tanto por donos e empregados quanto pelos consumidores: “Ao adentrar em um restaurante, por exemplo, o cliente deverá tirar a proteção apenas para ingerir o que for pedido. No momento de escolher a mesa, servir-se no buffet, ir ao banheiro ou realizar o pagamento, a proteção deve ser mantida para impedir que haja a proliferação do vírus”.

(Marcello Campos)

