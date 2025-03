Política Pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado elogia possíveis adversários em 2026 e diz que safra de governadores é “a melhor do País”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), elogiou a si mesmo e a colegas chefes de Executivo. Em evento da ONG Todos Pela Educação, em São Paulo, se referiu aos atuais gestores estaduais como “a melhor safra de governadores deste País”.

Caiado enalteceu, inclusive, alguns de seus rivais em uma eventual disputa pela Presidência nas eleições de 2026. É o caso dos governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que também participavam de mesa no evento, realizado na última quinta-feira (13).

Outro governador que integra a lista de possíveis presidenciáveis é Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, que não participou do “Educação Já”. O evento convidou os chefes dos Estados com as cinco melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ou os que mais evoluíram no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Além de Caiado, Leite e Ratinho Júnior, foram convidados a compartilhar experiências de suas gestões os governadores Elmano de Freitas (PT), do Ceará, Helder Barbalho (MDB), do Pará, Rafael Fonteles (PT), do Piauí, Raquel Lyra (PSD), de Pernambuco, e Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo.

Caiado já anunciou que pretende concorrer ao Planalto em 2026, e tem um evento de lançamento de sua pré-candidatura pelo União Brasil marcado para o dia 4 de abril. O cantor Gusttavo Lima estará presente na ocasião e é cogitado como vice em uma futura chapa.

Durante o evento sobre educação, o chefe do Executivo goiano falou sobre as articulações para o pleito e disse que não estará presente nos atos convocados pela oposição para este domingo (16). “Segundo as pesquisas, sou o governador mais bem avaliado do País. Agora falta ser conhecido. Vou dedicar esse tempo para isso”, afirmou.

De acordo com a pesquisa Quaest divulgada em 27 de fevereiro, o governo de Caiado é aprovado por 86% e o de Ratinho Júnior, por 81%. Eduardo Leite tem 62% e Tarcísio de Freitas 61%. Em edição de dezembro de 2024 da pesquisa, 88% dos entrevistados disseram aprovar a gestão do governador de Goiás.

Atualmente, Caiado está inelegível, condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. Ainda cabem recursos sobre a decisão no próprio TRE e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

