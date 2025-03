Inter Inter avança nos preparativos para o segundo Grenal das finais do Gauchão

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Colorado encerra neste sábado os preparativos para o clássico de domingo no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Em reta final de preparação para o segundo dos dois Grenais que decidem o Campeonato Gaúcho de 2025 , o Inter realizou na manhã dessa terça-feira (14) o seu penúltimo treino antes do duelo, marcado para as 16h de domingo no Estádio Beira-Rio. O técnico Roger Machado comandou atividades com portões fechados à imprensa no Centro de Treinamentos do Parque Gigante.

Não foram divulgados detalhes do trabalho e nem a escalação colorada, que só deve ser conhecida minutos antes do apito inicial – estratégia já consolidada no futebol. O elenco disponível ainda tem mais um encontro no gramado na manhã deste sábado, quando serão definidos os últimos ajustes na equipe e na estratégia de jogo.

Após a vitória por 2 a 0 no primeiro confronto, na Arena, o time chegará ao clássico nº 446 com a vantagem de levar o título estadual mesmo se perder por até um gol de diferença. Já um placar de dois gols de diferença para o rival fará com que a taça seja decidida nos pênaltis.

O Inter amarga um jejum de nove anos sem vencer o Gauchão (a última vez foi em 2016) e, se confirmar o seu favoritismo neste domingo, erguerá a taça pela 46ª vez (três a mais que o adversário). Há outro objetivo envolvido na partida: impedir que o Grêmio chegue ao octacampeonato, façanha até hoje realizada somente pelo Colorado (1969-1976).

Não há mais ingressos disponíveis, tanto na torcida anfitriã quando na visitante. A expectativa é de aproximadamente 50 mil pessoas: caso se confirme, o jogo terá um dos maiores públicos já registrados no Beira-Rio desde a sua reinauguração, em 2014.

