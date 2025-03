Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, abre neste sábado a sua nova temporada concertos eruditos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Atração mensal tem abertura às 11h, com conjunto musical feminino. (Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA)

Iniciativa já consolidada no panorama cultural de Porto Alegre, a série mensal de concertos eruditos ao vivo na Cinemateca Capitólio inicia às 11h deste sábado (14) mais uma temporada, sempre com entrada franca. A atração é o Quinteto Camélia, formado exclusivamente por mulheres: Maiara Mayer (violino), Brenda Schafer Rodrigues (violino), Sophia Rech Willrich (viola), Penélope Teixeira (violoncelo) e Angélica Molina (flauta).

O evento faz parte das celebrações do mês da mulher, em março. No repertório, no entanto, inclui peças de mulheres e homens marcantes na história da música clássica: Chiquinha Gonzaga (1847-1935), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Florence Price (1887-1953) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). A abertura será feita pelas Meninas Cantoras Casa da Música, grupo coral que atua sob a regência de Helson Sanctu.

A série completa dez anos em 2025, trazendo nomes já conhecidos dentro do cenário gaúcho, brasileiro e até mesmo internacional, além de promover novos músicos em formação. O projeto tem curadoria da Casa da Música POA. A Cinemateca Capitólio está localizada na rua Demétrio Ribeiro nº 1.085 (esquina com avenida Borges Medeiros), no Centro Histórico). Na internet: capitolio.org.br.

Programa

– Johann Sebastian Bach (1685-1750): “Ária da Suíte n° 3”.

– Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): “Quarteto para Flauta em Ré Maior, K. 285”.

– Florence Price (1887-1953): “Adoration” e “Five Folk Songs in Counterpoint”.

– Chiquinha Gonzaga (1847-1935): “Gaúcho/Corta-Jaca”.

(Marcello Campos)

