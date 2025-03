Futebol Neymar é cortado da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Neymar passou a semana em tratamento, fazendo fisioterapia, para se recuperar de um edema na coxa esquerda. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Neymar passou a semana em tratamento, fazendo fisioterapia, para se recuperar de um edema na coxa esquerda. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O aguardado retorno de Neymar à Seleção Brasileira não vai acontecer nesta Data Fifa. O craque não vestirá a camisa 10 Canarinho nos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina, em 20 e 25 de março, respectivamente. Ele não reúne condições físicas de ser usado nos jogos e foi cortado da lista de convocados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Pelo Santos, Neymar passou a semana em tratamento, fazendo fisioterapia, para se recuperar de um edema na coxa esquerda. O tratamento está sendo bem sucedido, mas não a tempo dele estar bem fisicamente para jogos tão intensos como os das Eliminatórias.

“A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos”, informou o Santos.

Como o Peixe volta a campo apenas no dia 30 de março, contra o Vasco, no Brasileirão, a expectativa é de que ele esteja recuperado.

Também foram desconvocados o lateral-direito do Flamengo, Danilo, e o goleiro Éderson, do Manchester City. No lugar de Neymar, Endrick, do Real Madrid, entrou na lista. Também viajam com o Brasil o lateral Alex Sandro, do Flamengo, e o goleiro Lucas Perri, do Lyon. Eles estavam na pré-lista de convocados, divulgada no final de fevereiro.

Éderson foi desconvocado por problemas físicos. Danilo, por sua vez, não treina com bola no Flamengo há duas semanas. Ele se recupera de lesão de grau um na coxa direita. Havia a expectativa que ele ficasse à disposição das finais do Campeonato Carioca, o que acabou não acontecendo.

Em vídeo publicado pela CBF TV, o técnico Dorival Júnior explicou os cortes dos três jogadores.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, o departamento médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City”, disse o treinador.

“Após as avaliações realizadas, o departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, completou.

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Colômbia no dia 20 de março, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45min. Em seguida, viaja para Buenos Aires, onde enfrentará a Argentina no Estádio Monumental de Nuñez, no dia 25, às 21h. A delegação brasileira se apresentará em Brasília na próxima segunda-feira (17), onde iniciará os treinamentos visando os dois confrontos.

