Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Gravataí é a segunda cidade do Rio Grande do Sul a ser reconhecida pelos serviços prestados à população. Foto: Divulgação/Prefeitura de Gravataí Gravataí é a segunda cidade do Rio Grande do Sul a ser reconhecida pelos serviços prestados à população. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Gravataí) Foto: Divulgação/Prefeitura de Gravataí

A prefeitura de Gravataí recebeu nesta sexta-feira (14), a certificação internacional de “Cidade Angels” pela promoção de cuidados do Acidente Vascular Cerebral (AVC). Gravataí é a segunda cidade do Rio Grande do Sul a ser reconhecida pelos serviços prestados à população. A certificação, concedida pela Iniciativa Angels, indica que o município está plenamente capacitado para oferecer atendimento eficiente e integral aos pacientes com AVC.

“Saúde é prioridade no nosso governo. Esse é mais um reconhecimento por tudo aquilo que estamos qualificando e avançando na área da saúde. O resultado consolida Gravataí pela melhoria contínua da linha de cuidado ao AVC, reconhecendo a cidade pelas estratégias que vão desde a prevenção até a reabilitação de pacientes. Parabéns para Gravataí, sabemos o quanto isso significa para a cidade”, destacou o prefeito em exercício de Gravataí, Dr. Levi Melo.

O resultado reafirma, conforme o gestor, a parceria entre a prefeitura e o Hospital Dom João Becker (HDJB), que permitiu avanços significativos na conscientização sobre os sinais e sintomas da doença.

Entre eles, estão protocolos de acompanhamento de pacientes na fase aguda e na reabilitação e treinamento de serviços como unidades de saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsáveis pelo encaminhamento adequado.

“É um dia muito especial para a nossa cidade receber essa certificação, que tem a ver com a qualidade no atendimento que nós oferecemos na linha do AVC. Samu e Hospital Dom João Becker estão de parabéns, assim como a Secretaria da Educação. Investimos muito em estruturas, mas também em qualidade de atendimento”.

Coordenado pela farmacêutica Boehringer Ingelheim e apoiado pela World Stroke Organizations, o título de “Cidade Angels” é um programa da Iniciativa Angels, uma organização global que trabalha para melhorar a qualidade do atendimento ao AVC. O programa atua em duas frentes, que foram demandadas e realizadas pela Prefeitura de Gravataí: a capacitação de serviços de saúde no atendimento aos pacientes e a educação das crianças sobre os sintomas da doença e a importância do rápido atendimento, por meio do “Fast Heroes”.

A certificação “Angels” é atribuída a hospitais que atingem altos padrões de qualidade e desempenho clínico no atendimento ao AVC agudo, com base em indicadores pré-estabelecidos e monitorados continuamente por instituições internacionais.

Segundo o HDJB, a conquista representa um avanço significativo para a saúde de Gravataí e região. “Quando formamos o grupo multidisciplinar de combate ao AVC, liderado pelo Dr. Diógenes Zan, sabíamos do desafio de padronizar processos entre o nosso hospital e a rede de saúde municipal. Hoje, temos equipes interligadas que atendem os pacientes focados no fator mais crítico em um caso de AVC, que é o tempo. A nossa missão sempre foi, é e será atender e cuidar das pessoas, de todas elas”, afirmou o superintendente Antonio Weston.

A unidade de AVC do Dom João Becker conta com leitos monitorados específicos, fluxograma de atendimento e protocolos atualizados. Também realiza reuniões multidisciplinares e treinamentos com as equipes da emergência, da radiologia e da UTI.

O hospital recebeu, no último trimestre de 2024, o status Gold da iniciativa Angels Awards, um dos requisitos para que uma cidade seja certificada como “Cidade Angels”. Esse reconhecimento, segundo o hospital, reflete o compromisso da instituição em aprimorar continuamente o atendimento ao AVC, garantindo um suporte ágil e eficaz aos pacientes, assim como reforçando a importância do monitoramento de indicadores para impulsionar avanços na qualidade do tratamento.

Orientações e questionamentos sobre AVC, onde procurar ajuda e qual número acionar (nesses casos, deve-se ligar imediatamente para o Samu, pelo telefone 192, que levará o paciente ao HDJB) também foram abordados. A agilidade para informar o endereço e os sintomas ao Samu, enfatizaram as crianças, são fundamentais para o tratamento adequado.

O treinamento educacional enfatiza a importância de prestar socorro de forma rápida, reduzindo as possíveis sequelas e mortes decorrentes de um AVC. Essa abordagem é especialmente relevante, considerando a conexão única entre as crianças e seus avós, uma vez que a prevalência do AVC é significativamente maior em pessoas com mais de 55 anos de idade

Mais de 2.100 crianças de 42 escolas municipais da cidade já foram treinadas em 2024. A expectativa é de que toda a rede municipal de ensino seja contemplada nesta ano, contribuindo para um futuro mais consciente e seguro em relação ao AVC.

Também estiveram presentes à certificação o deputado estadual Dr. Thiago Duarte, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, representantes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e do HDJB e profissionais do Samu e da Regulação do Samu do Rio Grande do Sul.

