Pré-candidato Doria é investigado por superfaturamento na compra de respiradores da China

Por Flavio Pereira | 24 de fevereiro de 2022

João Doria enfrenta problemas com a compra de respiradores da China. (Foto: Reprodução)

Além da baixa viabilidade eleitoral, o PSDB terá outros problemas para defender João Doria, seu pré-candidato à presidência da República. Valendo-se da liberalidade dada pelo Supremo Tribunal Federal para que governadores e prefeitos tivessem autonomia nas medidas de combate à covid, em abril de 2020 a gestão de João Doria adquiriu 3 mil respiradores importados da China por um intermediário do Rio de Janeiro, a um custo de US$ 100 milhões (ou mais de R$ 550 milhões). Esse é o maior gasto individual da gestão tucana com ações contra o coronavírus e representa quase a metade do R$ 1,2 bilhão estimado pelo governo em custos extras com a pandemia. Agora, investigações da Polícia Federal apuram fraude no procedimento aquisitivo e lavagem de dinheiro por meio de uma empresa intermediária, que recebia os valores do governo contratante, enviava uma parcela para pagamento de vantagens indevidas e outra parcela para pagamento do fornecedor do produto. Desde terça-feira, a Polícia Federal já cumpriu sete mandados de busca e apreensão junto a suspeitos ligados ao governador paulista. O caso promete novos desdobramentos.

STF age rápido mais uma vez. Contra um Bolsonaro

Atendendo a um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-Amapá), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em rápido despacho, pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, seja investigado pela participação na comitiva presidencial que esteve na Rússia semana passada. São outros tempos. O ex-presidiário Lula levou em 13 viagens internacionais, sem ser perturbado por ministros do STF, a sua amante Rose Noronha, nomeada para o cargo de secretária da Presidência em São Paulo.

Jair Bolsonaro: o que está em jogo nestas eleições

O presidente Jair Bolsonaro reitera a importância da eleição de 2022: “Lembramos que o próximo presidente da República indicará mais dois ministros ao STF. 2022 não decidirá apenas o rumo do Brasil nos próximos quatro anos, decidirá o rumo do nosso país nas próximas três décadas. É nosso povo que vai decidir mais uma vez”.

A conta do “fique em casa” no Rio Grande do Sul

Chancelados pelo STF, governadores e prefeitos arrasaram a economia do Brasil com a ordem do “fique em casa, que a economia a gente vê depois”. Os dados oficiais mostram que só no Rio Grande do Sul, com a politica do governo do Estado de restrição das atividades econômicas, que inclusive determinava quais produtos o consumidor poderia adquirir no comércio, de março a dezembro de 2020 um total de 100.081 empresas encerraram suas atividades em definitivo. Isso mesmo: mais de 100 mil empresas só em 2020 encerraram atividades no Rio Grande do Sul por conta de restrições impostas pelo governo do Estado e prefeitos às atividades econômicas.

Muda a foto na Assembleia

Depois do carnaval, a Assembleia Legislativa terá uma mudança na foto. O suplente do MDB Beto Fantinel passará a ser titular do mandato, com a saída do deputado Edson Brum, que deverá ser indicado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Outra mudança deve ocorrer, com a iminente cassação do deputado Ruy Irigaray (PSL) pelo plenário. Assumirá como titular o suplente Rodrigo Lorenzoni, presidente estadual do DEM e que estará se filiando ao PL.

