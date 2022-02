Colunistas Encontro mostra força e unidade do DEM em torno de Onyx e Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 23 de fevereiro de 2022

Onyx Lorenzoni foi entrevistado ontem por Paulo Sérgio Pinto no programa Pampa Debates, na TV Pampa. (Foto: Divulgação)

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, confirmou ontem diante de cerca de 400 lideranças do Democratas, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e líderes municipais, que vai filiar-se ao PL e confirmou mais uma vez a condição de pré-candidato ao governo do Estado, depois que o deputado federal Giovani Cherini – presidente do Partido Liberal – renovou a Onyx, ao presidente estadual do DEM, Rodrigo Lorenzoni, e a todas as lideranças presentes o convite para que ingressem no partido.

Onyx reiterou que “o nosso objetivo é um só: ser coerente aos valores que carregamos desde a fundação da Frente Liberal: a defesa da liberdade econômica e individual, do direito à defesa da vida, da propriedade, do livre exercício da imprensa, da prática religiosa, dos valores da família. Hoje, essas bandeiras estão representadas pelo presidente Jair Bolsonaro e, no Rio Grande do Sul, somos seus fiéis aliados e defensores “.

A filiação de Onyx e de mais de 90% dos integrantes do partido será no dia 22 de março, na Assembléia Legislativa. O partido está orientando a vereadores que desejam migrar para o PL para as providências legais que evitem a perda do mandato, já que a fusão do partido com o PSL não assegura automaticamente o direito de migrar para outra sigla.

Com a palavra, João Luiz Vargas

Vereador, prefeito, deputado estadual, líder do Governo, presidente da Assembleia Legislativa, governador em exercício e presidente do Tribunal de Contas do Estado, o advogado João Luiz Vargas nunca se deslumbrou com o poder. Novamente prefeito de São Sepé, João Luiz teve cassada a palavra ontem durante a reunião com a direção da Corsan e expôs nas redes sociais sua opinião sobre o processo de privatização da Corsan, empresa de economia mista que cuida de água e saneamento no Rio Grande do Sul:

“Se existem coisas que não me assustam são os degraus de cima da escada. E quando os uso para subir, faço com humildade, sem pisar nos outros, sem deixar de reconhecer o valor que cada pessoa tem, seja morador de um grande município, seja habitante das vilas afastadas do pago gaúcho.

Estive hoje – pela primeira vez – na presença do presidente da Corsan, um homem que construiu sua vida de sucesso trabalhando em bancos no Brasil e no Exterior. Sua experiência é construir projetos que gerem lucro. Aliás, com exceção dos bancos públicos, esse tipo de empresa não é de fazer caridade.

Desde que assumi como prefeito, ano passado, tento agenda com Roberto Barbuti. Quero conhecê-lo melhor, saber o que pensa, quais são as suas ideias e de que jeito vê o grande desafio de universalizar o saneamento básico, serviço que deveria ser o foco da Corsan. Hoje, quando fui falar na reunião das minhas contrariedades, o presidente cassou minha palavra e mandou eu silenciar.

Dele tenho ouvido muito sobre números, investimentos e potencial financeiro que a Corsan dá ao Rio Grande do Sul. Pelo que ouvi hoje, não há plano B. A única ideia é vender a empresa. Apresentaram uma lista, em que municípios maiores são mais rentáveis economicamente e estão em cima dessa escada, que apenas para em pé se todos cumprirem com o que Barbuti combinou com o mercado financeiro.

Acontece que aqui, nos degraus de baixo, estão as pequenas comunidades do Rio Grande do Sul, que hoje sofrem com a sede da maior estiagem da história e logo ali, no amanhã, terão que pagar as maiores tarifas do Brasil. Pelos meus cálculos, o aumento será de, no mínimo, 40%.

A Corsan pública, arranjada com o subsídio cruzado, com dinheiro do orçamento do Estado para custear os investimentos das populações mais pobres, é a alternativa que defendo. Era isso que eu queria dizer, quando veio o recado do andar de cima para que eu me calasse. Quem vê o mundo pelo alto nunca conseguirá entender os sentimentos que me movem”.

