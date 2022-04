Política Pré-candidatos à Câmara dos Deputados, youtubers deletam vídeos com ataques ao Supremo e Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Quem mais excluiu vídeos foi o youtuber Gustavo Gayer, responsável pelo canal Papo Conservador. (Foto: Reprodução)

Às vésperas do julgamento do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques e ameaças a ministros da Corte e com a proximidade das eleições, ao menos três donos de canais bolsonaristas que pretendem se lançar candidatos à Câmara dos Deputados apagaram ou tornaram privados, nos últimos dias, 70 vídeos com críticas direcionadas ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no YouTube. É o que aponta um levantamento feito pela empresa de análise de dados Novelo Data.

Quem mais excluiu vídeos foi o youtuber Gustavo Gayer, responsável pelo canal Papo Conservador, que é pré-candidato, em Goiás, a deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, Gayer apagou 59 publicações desde o dia 7 de abril.

Há, entre os vídeos, acusações já nos títulos das postagens de que o STF promove “censura” e uma “ditadura” ao mirar apoiadores do presidente alvos de investigações e manifestações favoráveis ao ato antidemocrático de 7 de setembro do ano passado. Gayer foi candidato a prefeito em Goiânia, em 2020, pelo partido Democracia Cristã (DC), mas não foi eleito.

Também pré-candidato pelo PL, Fernando Lisboa, do canal Vlog do Lisboa, excluiu seis vídeos no último dia 7. Todos com referências ao TSE. O canal foi alvo da determinação do tribunal eleitoral para desmonetizar perfis de investigados por desinformação sobre as urnas eletrônicas.

Já o canal “O Jacaré de Tanga”, do pré-candidato à Câmara dos Deputados Felipe Lintz, deletou dois vídeos e tornou outros três sobre ministros do STF e a Corte eleitoral privados na sexta-feira. Autointitulado “defensor de Deus, pátria e família”, Lintz já foi candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, em São Paulo, pelo PRTB. Seu perfil chegou a ser alvo das apurações da CPI das Fake News no Congresso. Nas redes sociais, o youtuber anunciou na semana passada que será candidato ao lado de Bolsonaro e do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que disputará o governo de São Paulo pelo PL.

Não é a primeira vez que esses mesmos canais apagam conteúdos com ataques às Cortes superiores. Em agosto do ano passado, uma “limpeza” nos três perfis foi observada após o TSE suspender repasses de recursos financeiros de plataformas digitais a contas investigadas por propagar desinformação sobre o processo eleitoral.

Ao ser questionado sobre a exclusão dos vídeos, Gayer disse, em nota, que o País vive “grande instabilidade jurídica” e “um alarmante ativismo judicial”. “Infelizmente, descobrimos, da pior forma, que pedir que a nossa Constituição seja respeitada, defender a liberdade de expressão e exigir punição, principalmente àqueles que cometeram crimes do colarinho branco, virou crime passível de prisão”, disse no texto.

O youtuber afirmou ainda que será candidato “se o nosso STF não mandar prender todos os que se atrevem a se indignar com os novos “crimes” que listei no início desse e-mail até as eleições”. Fernando Lisboa e Felipe Lintz não se manifestaram.

Ataques em alta

Os dados da Novelo apontam que outros quatro canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também deletaram vídeos desde a última quinta-feira (7). Ao todo, foram 90 publicações com referências aos tribunais. Outros dois canais tornaram 13 vídeos privados.

Apesar das remoções, o YouTube ainda abriga um alto número de conteúdos com ataques a essas instituições. Segundo o jornal O Globo, o tema voltou a ganhar fôlego entre perfis bolsonaristas em grandes plataformas de redes sociais.

Um levantamento feito pela pesquisadora em comunicação política Leticia Capone, do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio, que analisou 240 canais do YouTube, aponta que as menções às instituições e aos magistrados superam as referências ao principal rival de Bolsonaro na disputa eleitoral, o ex-presidente Lula (PT), e as citações aos demais pré-candidatos.

Em setembro do ano passado, mês em que ocorreram as manifestações antidemocráticas com a participação de Bolsonaro, foram registradas 185 postagens com referências ao Judiciário entre os canais bolsonaristas monitorados. No mês passado, foram 999 vídeos com menções ao STF, ao TSE e aos seus ministros, número mais de cinco vezes maior.

