Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

O “Fórum Pró-Desenvolvimento da Saúde RS” vai levantar questões como as mudanças nas relações de trabalho e a judicialização da saúde. Foto: Divulgação/Simers Foto: Divulgação/Simers

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) promove um evento para discutir o futuro da saúde no estado. O “Fórum Pró-Desenvolvimento da Saúde RS” vai acontecer no dia 18 de agosto, a partir das 9h, no Hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 514 – Centro, Porto Alegre/RS).

Na programação, painéis irão debater as mudanças nas relações de trabalho, a judicialização da saúde e as principais tendências em tecnologia como aliada da Medicina, com a participação de renomados especialistas, gestores, profissionais da área e a diretoria do Sindicato. Temas como o futuro do Sistema Único de Saúde e a carreira médica como política de fixação de profissionais também estarão presentes no Fórum.

Para o presidente do Simers, Marcos Rovinski, diversas lições devem ser aprendidas com o período de pandemia, entre as quais o carecimento de maior atenção à saúde, valorização dos profissionais da área, boas condições de trabalho e a capacidade de atendimentos sob todos os aspectos e, para isso, a importância de priorizar planejamento, investimento e ações em benefício do setor.

“O Fórum é uma oportunidade para a discussão de efetivos compromissos para a saúde, com vista a reduzir impactos negativos à assistência e à cadeia administrativa da área e, sobretudo, promover ou estabelecer iniciativas em defesa da saúde da população, mesmo em situações inesperadas ou catastróficas, como uma pandemia. Abordaremos a precisão de rediscutir práticas de gestão e o financiamento do SUS, bem como as alterações nas relações de trabalho médico”, ressalta Rovinski.

A partir das 18h45, os pré-candidatos ao Governo do Estado vão apresentar suas propostas para a saúde e os diretores do Simers terão a oportunidade de questionar os políticos sobre os “Compromissos pela Saúde” – projeto do sindicato que reúne propostas de ações e demandas da categoria. Participarão da atividade os cinco primeiros colocados na última pesquisa publicada antes do convite da entidade. No encerramento do Fórum, o documento contendo os compromissos será entregue aos candidatos pelo presidente do Simers.

