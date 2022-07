Saúde Botox na parte íntima? Saiba mais sobre o procedimento

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O craque português estaria usando toxina botulínica para aumentar o tamanho do seu pênis. Foto: Reprodução/Instagram O craque português estaria usando toxina botulínica para aumentar o tamanho do seu pênis. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo, de 37 anos, é conhecido não só pela habilidade com a bola, como também por sua preocupação com a aparência. Mas, segundo o jornal espanhol La Razón, o atacante do Manchester United se preocupa também com o que poucas pessoas veem.

Segundo a publicação, o craque português estaria usando toxina botulínica, o famoso botox, para aumentar o tamanho do seu pênis. A substância teria capacidade, diz o jornal, de aumentar a circunferência do órgão entre 1,0 cm e 2,5 cm, com efeito por 18 a 24 meses. Cristiano Ronaldo ainda não se pronunciou sobre a informação, que já repercutiu na Europa.

O estranhamento provocado por essa informação não é à toa. Apesar de a toxina botulínica ser amplamente utilizada na medicina, o médico Roni Fernandes, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), afirma que não existem evidências científicas de que a toxina botulínica pode aumentar o pênis.

“As indicações de toxina botulínica são feitas em musculatura, como no rosto. O pênis não é uma musculatura, não tem músculo”, afirma o urologista.

Infecção

Segundo ele, essa região do corpo masculino é muito sensível e uma aplicação de botox pode levar a infecção, formação de nódulos e até cicatrizes. Como porta-voz da entidade, ele descarta qualquer injeção com intuito de aumentar o membro.

Estética

Apesar da orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, a dermatologista Mônica Aribi sustenta que a aplicação de botox no pênis traz benefícios estéticos, como a correção de desvio do membro.

“A substância pode ser aplicada no corpo peniano e, com seu relaxamento, o desvio do pênis fica menos evidente”, explica a médica.

A biomédica Eloa Boccia, especialista em saúde estética, diz ainda que já existem estudos sobre a aplicação da toxina na região escrotal. “Apenas para fins estéticos”, reforça.

Mas é preciso cuidado na aplicação do botox. A médica Mônica Aribi explica o motivo. “A aplicação deve ser cuidadosa, para não comprometer a ereção em si”, diz.

Já para a médica Barbara Carneiro, especialista em dermatologia e medicina estética, essa notícia não faz sentido algum, uma vez que a toxina botulínica serve para relaxar o músculo e não ao contrário. “O uso do botox no pênis ocasionaria um prejuízo inclusive na ereção. Existem casos de aplicação na bolsa escrotal, mas no pênis não. Só se ele quisesse deixar o pênis relaxado, o que não parece o caso”, justifica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde