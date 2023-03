Inter “Precisamos respeitar o que temos”, diz Mano Menezes sobre o centroavante Luiz Adriano

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Em entrevista coletiva, o treinador manteve o mistério sobre a escalação, falou sobre o esquema do time e em recuperar padrão de 2022 Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter, Mano Menezes, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (16), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Entre muitos assuntos, o comandante colorado valorizou a presença do centroavante Luiz Adriano, comparando ele ao Haaland, que fez cinco gols na Champions. O camisa 9 do Inter conseguiu fazer o mesmo.

O técnico comentou o feito de Haaland, que balançou as redes na goleada por 7 a 0 do Manchester City sobre o Leipzig nas oitavas de final da Champions League. “Vi a Champions e o Haaland fez cinco gols. Colocou-se ao lado de dois jogadores. Um está conosco. Precisamos respeitar o que temos e ver o estágio correto. Teve dificuldade no início? Claro que teve, mas chegou à semifinal. As vitórias dão consistências às ideias”, disse o treinador.

Mano ainda foi questionado sobre a escalação para a semifinal do Gauchão. O treinador admitiu que prefere jogar com um ponta e um centroavante, mas não deu ideia de quem seria cada jogar dentro de campo.

“A decisão fica por um fio para cá ou lá. Tínhamos uma estrutura ano passado e ela foi bem. No início deste, realizamos uma alteração. Agora podemos voltar à estrutura de antes. Estamos vendo se faremos agora ou mais à frente. As dúvidas que vocês têm são as mesmas do treinador. Trabalhamos as duas”, disse Mano Menezes.

O técnico ainda destacou que usar o Johnny como primeiro volante foi apenas por emergência. A ideia é usar o volante na segunda função do meio campo.

“É um pouco diferente do Johnny. Quando perdemos o Gabriel, adaptamos o Johnny. A equipe estava bem encaixada e passamos pelos jogos. O Johnny rende mais como segundo de meio-campo”, disse o treinador.

