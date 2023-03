Futebol Em partida histórica, Ypiranga-RS vence Red Bull Bragantino e está na terceira fase da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Mesmo com um jogador a menos no segundo tempo, o clube gaúcho assegurou classificação no Colosso da Lagoa Foto: Reprodução/Twitter/Ypiranga-RS Mesmo com um jogador a menos no segundo tempo, o clube gaúcho assegurou classificação no Colosso da Lagoa (Foto: Reprodução/Twitter/Ypiranga-RS) Foto: Reprodução/Twitter/Ypiranga-RS

Em noite histórica, o Ypiranga, de Erechim, não tomou conhecimento e venceu o Red Bull Bragantino, por 3 a 1, no estádio Colosso da Lagoa. Com a vitória, o clube gaúcho passou para a terceira fase da Copa do Brasil depois de oito anos.

O Ypiranga abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com Erick, que aproveitou um cruzamento na grande área e cabeceou para dentro das redes. No segundo tempo, o Canarinho ampliou com João Pedro, que marcou um gol de falta.

O Bragantino acabou descontando com Alerrandro, aos 42 da etapa complementar. Aos 50, Jhonatan Ribeiro recebeu na área e fez o terceiro do Ypiranga para selar a classificação.

Na terceira fase da competição nacional, a definição do adversário do Ypiranga será definido por um sorteio. O Canarinho agora foca na disputa da semifinal do Gauchão, contra o Grêmio. O Bragantino também tem uma semifinal pela frente. Na segunda-feira (20), encara o Água Santa pela semifinal do Campeonato Paulista.

