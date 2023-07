Inter “Preciso seguir me adaptando ao sistema de jogo”, diz Enner Valencia após o empate do Inter no Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

O centroavante atuou pela primeira vez no estádio Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Inter O centroavante atuou pela primeira vez no estádio Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O centroavante Enner Valencia fez a sua estreia no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite deste domingo (16), na partida contra o Palmeiras. Os times empataram em 0 a 0 pelo Brasileirão. O camisa 13 foi titular. Ele teve uma boa chance no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o seu primeiro gol pelo clube gaúcho.

O equatoriano destacou em entrevista que está conhecendo os seus companheiros. Além disso, destacou que o time buscou todos os momentos a vitória, mas acabou não conseguindo.

“Nos sentimos bem principalmente no primeiro tempo. Tivemos algumas situações, queríamos ganhar, mas não conseguimos. Agora estou conhecendo os companheiros, tratando de me integrar ao grupo e quero agradecer a torcida. Nos sentimos apoiados e esperamos vencer na próxima partida”, disse Valencia.

“Foram meus primeiros quase 90 minutos. Preciso seguir me adaptando ao sistema de jogo. Tomara que no próximo jogo possamos conseguir os três pontos”, disse o centroavante.

Com o empate, o Colorado chegou a três partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe soma 22 pontos e está na 11ª posição.

2023-07-17