Economia Preço da carne deve cair em 2025 no Brasil, diz o governo federal

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A informação consta em relatório elaborado pela Secretaria de Política Econômica da pasta Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Fazenda informou nesta quinta-feira (13) que a inflação sobre os preços dos alimentos deve cair em 2025. A informação consta em relatório elaborado pela Secretaria de Política Econômica da pasta.

De acordo com a equipe econômica, os preços de carnes tendem a desacelerar até o final do ano, menos impactados pela reversão no ciclo de abate do gado e pelo avanço das exportações.

O governo federal disse também que o cenário será favorável para o arroz, feijão, alimentos in natura e derivados da soja e do leite. A avaliação é que as boas perspectivas para o clima e produção agrícola devem contribuir para a queda dos preços.

Por outro lado, os preços de trigo e derivados tendem a subir neste ano, impactados pela baixa colheita em 2024.

A inflação do grupo Alimentos e Bebidas voltou a registrar alta em janeiro. No mês, subiu 0,96%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a quinta alta consecutiva. A última vez em que os preços dos alimentos caíram se deu em agosto de 2024 (-0,44%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/preco-da-carne-deve-cair-em-2025-no-brasil-diz-o-governo-federal/

Preço da carne deve cair em 2025 no Brasil, diz o governo federal

2025-02-13