Economia Preço da cesta básica cai em 7 de 8 capitais em julho

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O preço médio caiu para R$ 969,40 no país, o menor patamar de 2025, acumulando retração de 5,2% no semestre. Foto: ABr O preço médio caiu para R$ 969,40 no país, o menor patamar de 2025, acumulando retração de 5,2% no semestre. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cesta básica registrou recuo em sete das oito capitais analisadas em julho pela Cesta de Consumo Neogrid & FGV IBRE, com redução média de 1,75%. O preço médio caiu para R$ 969,40 no país, o menor patamar de 2025, acumulando retração de 5,2% no semestre.

No Rio de Janeiro, que segue com o maior custo entre as capitais (R$ 958,90), houve queda expressiva. A cidade apresentou a maior retração em seis meses, de 5,97%, além de recuo de 1,08% no mês.

Em São Paulo, a cesta caiu 1,70% em julho e acumula baixa de 4,56% no semestre. Em Curitiba, a retração mensal foi a mais intensa, de 2,30%, mas no semestre o recuo foi mais moderado, de 2,34%.

Já em Belo Horizonte, houve queda de 2,24% em julho, mas o valor ainda está acima do início do ano, com alta acumulada de 3,04% em seis meses. Em Brasília, a baixa foi de 2,45% no mês, mas a capital registra alta de 2,97% no semestre. Fortaleza apresentou queda de 1,57% em julho, embora ainda acumule variação positiva de 2,09% no período.

A única exceção foi Salvador, que contrariou a tendência nacional. A capital baiana registrou alta de 0,56% em julho e acumula elevação de 5,55% em 2025, sinalizando pressão inflacionária local.

Entre os itens com maiores aumentos, os legumes em Curitiba lideraram, com alta de 23,71% em julho e de 32,76% no semestre. A carne bovina em São Paulo também se destacou, com avanço de 12,63% no mês e de 8,29% no semestre. O movimento está relacionado ao recorde das exportações brasileiras de carne, que em julho de 2025 registraram forte crescimento diante da alta demanda internacional, reduzindo a oferta no mercado interno e pressionando os preços domésticos.

Outro destaque foi a carne suína em Fortaleza, que subiu 6,57% em julho e acumula alta de 6,86% no semestre.

Na cesta de consumo ampliada — composta pelos 18 itens da cesta básica e outros 15 de higiene e limpeza — apenas Salvador e Belo Horizonte registraram aumentos em julho. Em Salvador, a alta foi de 0,82%, com o preço médio passando de R$ 1.929,57 para R$ 1.945,37. Em Belo Horizonte, o aumento foi mais moderado, de 0,29%, com avanço de R$ 1.774,00 para R$ 1.779,06.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/preco-da-cesta-basica-cai-em-7-de-8-capitais-em-julho/

Preço da cesta básica cai em 7 de 8 capitais em julho

2025-08-23