Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Silas Malafaia pede a ministro Alexandre de Moraes devolução de passaporte: “Não sou fujão”

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Malafaia diz que somente um iminente risco de fuga justificaria a recolhida do passaporte.

Foto: Reprodução
Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Malafaia diz que somente um iminente risco de fuga justificaria a recolhida do passaporte. (Foto: Reprodução)

O pastor Silas Malafaia pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a devolução de seu passaporte e de cadernos pessoais apreendidos pela PF (Polícia Federal).

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Malafaia diz que somente um iminente risco de fuga justificaria a recolhida do passaporte.

“Todo mundo no mundo jurídico sabe que para apreender o passaporte de alguém tem que haver risco eminente de fuga. Eu estava em Portugal quando tudo isso estourou. Se eu tivesse medo do senhor ou de tudo isso, eu ficava lá, ou ia para a América, onde tenho igrejas”, afirmou.

Malafaia afirmou que a decisão de Moraes é uma “aberração” e rejeitou a hipótese de fuga.

“Uma coisa eu não sou: covarde, medroso e fujão. Eu vou estar aqui, vou continuar a falar e a denunciar”, disse.

Na última quarta-feira (20), Malafaia foi alvo de busca e apreensão determinada por Moraes. Ele foi abordado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, ao desembarcar de um voo que vinha de Lisboa, Portugal.

Na decisão do ministro, além de não poder deixar o país, Malafaia também está proibido de se comunicar com outros investigados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Segundo a decisão, a PF (Polícia Federal) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentaram evidências de que Malafaia, em conjunto com o ex-presidente e seu filho, estariam envolvidos em crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação.

O grupo visava influenciar o STF e obter anistia por meio de uma campanha de desinformação e pressão política, inclusive utilizando a ameaça de tarifas americanas como barganha, diz a decisão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste sábado
Preço da cesta básica cai em 7 de 8 capitais em julho
https://www.osul.com.br/silas-malafaia-pede-a-ministro-alexandre-de-moraes-devolucao-de-passaporte-nao-sou-fujao/ Silas Malafaia pede a ministro Alexandre de Moraes devolução de passaporte: “Não sou fujão” 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Ciência Mais de 3.200 pinguins morreram no litoral brasileiro em 2025
Esporte Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a marcar 100 gols por quatro clubes diferentes
Rio Grande do Sul Colisão frontal deixa três mortos na BR-468, em Três Passos
Porto Alegre Chuva intensa causa bloqueios no trânsito e mantém alerta em Porto Alegre
Política CPMI do INSS: senador pede quebra de sigilo e acesso a dados financeiros de ex-ministro da Previdência
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende homem com fuzil, pistola, munições e droga em Caxias do Sul 
Política Governador do Rio canta “Evidências” em jantar com ministro Alexandre de Moraes
Inter Inter enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, pressionado e com Roger Machado na corda bamba
Rio Grande do Sul Defesa Civil confirma 17 cidades atingidas por chuvas e ventos no RS
Porto Alegre Porto Alegre: DMLU faz limpeza no bairro Mário Quintana neste domingo
Pode te interessar

Política CPMI do INSS: senador pede quebra de sigilo e acesso a dados financeiros de ex-ministro da Previdência

Política Governador do Rio canta “Evidências” em jantar com ministro Alexandre de Moraes

Política Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento

Brasil Brasil rejeita pedido da ONU para subsidiar delegações na COP30, conferência do clima em Belém do Pará