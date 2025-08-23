Sábado, 23 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025
As seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 28 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.