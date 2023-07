Economia Preço da gasolina cai pela terceira semana seguida no País

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Valor médio do litro passou de R$ 5,59 para R$ 5,55. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A gasolina ficou ainda mais barata nesta semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). É a terceira queda seguida nas bombas. O valor médio do litro caiu de R$ 5,59 para R$ 5,55, uma diminuição de 0,7%.

O preço do litro do diesel também diminuiu, com valor médio em R$ 4,92, ante R$ 4,94 na pesquisa anterior. Já o etanol passou de R$ 3,77 por litro para R$ 3,68, quase 2,4% de queda.

No início de julho, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias. O valor médio do litro caiu para R$ 2,52 — menos R$ 0,14 ou 5,3%. Foram quatro reduções apenas em 2023.

Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) mostram que a Petrobras vende gasolina e diesel cerca de 20% mais barato que os preços internacionais. Para evitar o risco de desabastecimento, a empresa está aumentando a compra de combustível no mercado.

Os patamares usados como referência nas refinarias estão defasados desde maio, quando a empresa anunciou uma nova política comercial. O valor da gasolina vendida pela Petrobras ontem era 23% menor que o preço cotado no mercado internacional, enquanto o diesel estava 19% mais barato.

Em contrapartida à queda de preço da gasolina nas bombas brasileiras, a distância entre os preços praticados pela Petrobras e outros produtos está se acentuando: o barril tipo Brent, usado como referência internacional, subiu de US$ 74,90 para quase US$ 83 desde o início de julho.

Alta de 643% nas importações de gasolina

A Petrobras informou que suas importações de gasolina tiveram alta de 642,9% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022, passando de 7 mil barris por dia (Mbpd) para 52 mil Mbpd. No primeiro semestre, o avanço foi de 228,6%.

Hoje, a importação representa cerca de 15% do consumo total de gasolina no Brasil, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e a Abicom.

A Petrobras também se esforça para aumentar a produção local. Segundo a empresa, o fator de utilização nas refinarias chegou a 93% no segundo trimestre, maior que os 89% do mesmo período de 2022.

Para Pedro Rodrigues, sócio-diretor do CBIE, a nova política de preços se tornou uma espécie de caixa preta, pois as variáveis são “incalculáveis” ou difíceis de medir: “E com isso você vê a Petrobras aumentando a importação porque os outros importadores reduziram. Ninguém vai comprar do exterior com o risco de ficar com o produto encalhado. E a Petrobras vendendo a preço menor, o acionista deixa de ganhar com essa diferença”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/preco-da-gasolina-cai-pela-terceira-semana-seguida-no-pais/

Preço da gasolina cai pela terceira semana seguida no País

2023-07-28