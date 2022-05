Rio Grande do Sul Preço da gasolina já supera R$ 8 por litro em postos do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Esse preço da gasolina comum já é igual ao valor máximo do mesmo combustível aditivado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O preço máximo da gasolina comum já supera R$ 8 por litro nos postos de combustíveis de 11 Estados do País.

Segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), realizado entre os dias 8 e 14 de maio, o valor máximo encontrado foi de R$ 8,990, no Rio de Janeiro.

Esse preço da gasolina comum já é igual ao valor máximo do mesmo combustível aditivado. No Estado do Piauí, além do preço máximo, o valor médio também ultrapassou a barreira dos R$ 8. Pernambuco é o estado com o preço máximo mais baixo, de R$ 8,070.

O preço médio do combustível nos postos do Brasil registrou leve alta de 0,04%, na quinta semana seguida, e o litro atingiu R$ 7,298, novo recorde de preço.

A alta dos combustíveis é um dos fatores que mais pressionam a inflação. Em abril, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a inflação oficial, alcançou 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses. A gasolina e o diesel juntos acumulam alta de 33,2%.

Confira os 11 estados com valor acima de R$ 8

Alagoas – R$ 8,090

Bahia – R$ 8,420

Ceará – R$ 8,200

Minas Gerais – R$ 8,390

Pará – R$ 8,150

Paraná – R$ 8,290

Pernambuco – R$ 8,070

Piauí – R$ 8,290

Rio de Janeiro – R$ 8,990

Rio Grande do Sul – R$ 8,010

São Paulo – R$ 8,590

