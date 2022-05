Polícia Casal é preso com carro carregado de cigarros paraguaio em Seberi

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Os policiais realizavam operação de combate à criminalidade quando abordaram um Peugeot 407 emplacado em Bagé Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste sábado (14), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e uma mulher, ambos com antecedentes criminais por contrabando, num veículo carregado com cigarros contrabandeados. O carro foi interceptado na BR-386, em Seberi.

Os policiais realizavam operação de combate à criminalidade quando abordaram um Peugeot 407 emplacado em Bagé. No interior do carro, sobre o banco traseiro e no porta-malas, foram encontrados aproximadamente 3.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O homem de 54 anos e a mulher de 59, ambos moradores da região sul do estado e com antecedentes por contrabando, foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados, com o carro e a carga, para a delegacia em Santo Ângelo.

