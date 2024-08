Porto Alegre Preço da taxa de condomínio varia até 83% entre os bairros de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

A cobrança da taxa de condomínio tem relação direta com o preço do imóvel

A taxa de condomínio dos imóveis pode variar até 83% entre os diferentes bairros de Porto Alegre. A cobrança mensal em apartamentos localizados no Bela Vista custa, em média, R$ 8,54 por metro quadrado, ocupando o topo do ranking. Já o bairro Espírito Santo tem a menor média de preço por metro quadrado da Capital, com R$ 4,66.

Em uma simulação considerando um apartamento de 125 metros quadrados no bairro Bela Vista, a média de custo da taxa de condomínio chega a R$ 1.067, ficando perto do valor do salário mínimo nacional, atualmente em R$ 1.412. No mesmo cálculo, o pagamento em um imóvel no Espírito Santo é de R$ 582.

Os dados são de uma pesquisa da startup Loft, que atua no mercado imobiliário. Para o levantamento, foram analisados mais de 5,5 mil anúncios de imóveis disponíveis para venda e/ou locação nas principais plataformas digitais em operação na cidade. Foram considerados bairros com pelo menos 50 anúncios em julho.

Segundo o gerente de Dados da Loft, Fábio Takahashi, a cobrança tem relação direta com o preço do imóvel. “Em áreas mais valorizadas, a demanda por serviços no prédio é mais alta, elevando o custo”, explicou.

“A taxa de condomínio é um fator importante para a escolha do imóvel, pois é um custo fixo que dificilmente diminui ao longo do tempo”, prosseguiu Takahashi.

Taxa de condomínio em Porto Alegre – 15 bairros mais caros

Bairro Taxa média por m2 Simulando apto. 125 m2 Bela Vista R$ 8,54 R$ 1.067 Moinhos de Vento R$ 8,33 R$ 1.042 Vila João Pessoa R$ 8,20 R$ 1.024 Jardim Europa R$ 8,14 R$ 1.017 Agronomia R$ 8,12 R$ 1.014 Partenon R$ 8,03 R$ 1.004 Vila Jardim R$ 7,99 R$ 999 Independência R$ 7,95 R$ 994 Três Figueiras R$ 7,91 R$ 988 Cristal R$ 7,69 R$ 962 Jardim do Salso R$ 7,64 R$ 955 Mont’Serrat R$ 7,61 R$ 952 Vila Ipiranga R$ 7,52 R$ 940 Jardim Carvalho R$ 7,50 R$ 938 Praia de Belas R$ 7,41 R$ 926

Taxa de condomínio em Porto Alegre – 15 bairros mais baratos

Bairro Taxa média por m2 Simulando apto. 125 m2 Espírito Santo R$ 4,66 R$ 582 Lomba do Pinheiro R$ 5,00 R$ 625 Santa Maria Goretti R$ 5,18 R$ 647 Jardim Itu-Sabará R$ 5,19 R$ 649 Bom Fim R$ 5,47 R$ 684 Santana R$ 5,56 R$ 695 Medianeira R$ 5,63 R$ 703 Nonoai R$ 5,88 R$ 734 Santa Cecília R$ 5,98 R$ 748 Cidade Baixa R$ 6,00 R$ 750 Rubem Berta R$ 6,02 R$ 753 Mário Quintana R$ 6,13 R$ 766 Vila Nova R$ 6,15 R$ 769 Floresta R$ 6,16 R$ 770 Jardim Botânico R$ 6,25 R$ 781

Preço da taxa de condomínio varia até 83% entre os bairros de Porto Alegre

2024-08-26