Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Lojas dão desconto de até 40% para versões anteriores. (Foto: Reprodução)

Às vésperas do lançamento do esperado iPhone 15, as principais redes de varejo no Brasil já iniciariam diversas ações promocionais das versões anteriores do smartphone da Apple. Os descontos chegam a 38% e incluem, principalmente, as versões 13 e 14. Na próxima terça-feira (12), a Apple anunciará o iPhone 15 em evento transmitido pela internet a partir das 14h. A expectativa é que sejam lançados quatro modelos: as versões mais básicas ( iPhone 15 Plus e iPhone 15) e duas mais premium ( iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max).

A expectativa, segundo relatório do banco de investimento Wedbush Securities, as versões mais caras terão aumento de US$ 100, na primeira alta desde 2017.

Enquanto os novos modelos devem chegar às lojas apenas no dia 22 de setembro, segundo a Wedbush Securities, o varejo aposta nos descontos. No iPlace, revendedora oficial da Apple, o iPhone 13 (de 128 GB de memória interna), passou de R$ 6.499 para R$ 3.999, uma queda de 38%.

A versão regular do iPhone 14 (com 128 GB) sai a R$ 5.199, queda de 32% em relação aos R$ 7.599 no iPlace. O iPhone 14 Plus (com 128 GB) caiu 30%, de R$ 8.599 para R$ 5.999. No caso do iPhone 14 Pro Max (de 256 GB) a queda chega a 23%, de R$ 11.499 para R$ 8.799.

No Fast Shop, o iPhone 14 (de 128GB) caiu de R$ 7.599 para R$ 5.099 (-32%). Se o cliente optar por pagar no Pix, o valor fica em R$ 4.999,90. Para quem é Fast Prime, programa de assinatura da varejista, o valor é de R$ 4.974,90. Queda de 34% em ambos os casos.

Já o iPhone 14 Pro (de 128 GB) passou de R$ 9.499 para R$ 7.599,90 – queda de 20%, na Fast Shop. O valor chega a R$ 7.299,90 se for pago via Pix e R$ 7.263,90 (no Fast Prime), recuo de 23%. A versão ProMax (de 256 GB) tem desconto semelhante: de R$ 11.499 para R$ 8.699,90 (no Pix) e R$ 8.656,40 (no Fast Prime) – desconto na faixa dos 24% em ambos os casos.

A Magalu também está dando desconto para todos o modelos de iPhone em seu site, elevando a promoção em 10% para quem optar pagar no Pix. Assim, o iPhone 14 Pro (256GB) caiu de R$ 10.499,00 para R$ 8.887,77 e chega a R$ 7.998,99 no PIX, em redução de até 24%. O modelo regular (iPhone 14) de 256GB saiu de R$ 8.599,00 para R$ 5.849,10 no Pix, queda de 31,9%.

A Apple também deve reduzir os preços do iPhone 14 em suas lojas e site com o anúncio da chegada da nova geração na próxima terça-feira, que deve contar com novo relógio e fones de ouvido.

Segundo relatório da Wedbush, apesar do aumento esperado de US$ 100 nos iPhones mais topo de linha, é esperado “alguns descontos/promoções massivas das operadoras dos EUA nos próximos meses, o que deve catalisar ainda mais as vendas do iPhone 15 e eliminar o impacto de um ligeiro aumento de preço”.

