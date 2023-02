O preço de venda dos imóveis residenciais teve alta de 0,30% em janeiro no Brasil, aponta o levantamento do índice FipeZAP+, divulgado nesta quinta-feira (02).

O aumento ficou acima do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) – considerado a inflação do aluguel –, que em janeiro foi de 0,21%, mas abaixo do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15) – indicador considerado a prévia inflação oficial do País –, que ficou em 0,55% no mês passado.