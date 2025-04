Economia Preço do diesel nos postos cai menos que o esperado após corte da Petrobras

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo a ANP, queda acumulada é de R$ 0,09 por litro. (Foto: Petrobras/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço do diesel S-10 nos postos brasileiros caiu 0,8%, ou R$ 0,07 por litro, na segunda semana após redução de 4,6% no valor de venda pelas refinarias da Petrobras. O repasse ainda está bem menor do que o estimado pela estatal quando anunciou o ajuste.

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o combustível foi vendido nesta semana, em média, a R$ 6,33 por litro. Nas duas semanas após o reajuste, a queda acumulada é de R$ 0,09 por litro. A Petrobras esperava R$ 0,15.

Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 0,94 / litro, uma redução de 20,9%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,45/ litro ou 29,0%.

O anúncio de redução no preço foi feito em evento pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, cerca de 15 minutos antes da divulgação de comunicado oficial pela estatal, procedimento normalmente usado para informar reajustes de preços.

No dia seguinte ao corte, o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrubou as cotações internacionais do petróleo, fazendo a Petrobras voltar a operar com prêmio em relação à paridade de importação.

O cenário levou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a cobrar publicamente nova análise dos preços para acompanhar a queda das cotações internacionais, mas fontes da Petrobras disseram que a empresa vai esperar o fim da volatilidade.

De fato, esta semana, recuo de Trump em relação às tarifas provocou recuperação das cotações internacionais, reequilibrando os preços internos. Mas na sexta-feira (11) os preços da estatal voltaram a ficar acima das cotações mundiais.

Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o prêmio para o diesel vendido pela Petrobras é de R$ 0,14 por litro. No caso da gasolina, a diferença é maior, de R$ 0,19 por litro.

A estatal não altera o preço da gasolina em suas refinarias desde aumento de R$ 0,20 por litro promovido no início de julho. O produto tem grande peso no índice oficial de inflação, o IPCA, o que amplia a pressão por cortes.

Segundo a ANP, a gasolina foi vendida pelos postos brasileiros ao preço médio de R$ 6,32 por litro esta semana, praticamente estável em relação à semana anterior. O preço do etanol também ficou estável, em R$ 4,27 por litro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/preco-do-diesel-nos-postos-cai-menos-do-que-esperado-apos-corte-da-petrobras/

Preço do diesel nos postos cai menos que o esperado após corte da Petrobras

2025-04-12