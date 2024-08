Geral Preço do etanol, da gasolina e do diesel comum sobem, enquanto o do diesel S-10 recua

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O preço médio do litro da gasolina fechou a primeira quinzena de agosto a R$ 6,18 na Região Sul. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontou que o preço médio do litro da gasolina fechou a primeira quinzena de agosto a R$ 6,18 na Região Sul, após aumento de 0,65% ante o consolidado de julho. O diesel comum foi encontrado a R$ 5,93 e o etanol a R$ 4,37, com aumentos de 0,34% e 0,46%, respectivamente. Já o diesel S-10 foi comercializado a R$ 5,97, com recuo de 0,17% em relação ao mês anterior.

“Tanto o diesel comum quanto o S-10 encontrados nos postos de abastecimento da Região Sul foram os mais baratos quando comparados às outras regiões do país. Seguindo essa tendência, estados sulistas como Paraná e Rio Grande do Sul se destacaram com o menor preço médio para os dois tipos de diesel. Considerando os três estados da região, o etanol foi considerado vantajoso apenas para os motoristas paranaenses. Porém, destaco que o combustível é ecologicamente mais interessante por emitir menos poluentes na atmosfera e contribuir para uma mobilidade de baixo carbono”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções eficientes e sustentáveis.

Combustíveis verdes

Em outra frente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou na quinta-feira (22) a abertura de chamada pública que deve disponibilizar R$ 6 bilhões para investimentos em combustíveis verdes, incluindo o Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês) e o combustível sustentável para navegação. O fundo é mais um incentivo que integra as políticas integradas do Governo Federal por meio do programa Combustível do Futuro.

“O Combustível do Futuro alicerçou essas políticas de descarbonização, criando um mandato para o diesel verde, para o SAF, aumentando a participação do biodiesel nas misturas do diesel fóssil, aumentando a participação do etanol na mistura da gasolina, criando a captura e a estocagem de carbono. A participação do BNDES fomentando a indústria do SAF no Brasil é fundamental para que a gente fortaleça a nova economia, a economia verde. São políticas integradas do governo de descarbonização e transição energética, aproveitando esta janela de oportunidades”, afirmou o ministro.

A iniciativa, anunciada em parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vai impulsionar o desenvolvimento de biorrefinarias e tecnologias inovadoras que promovem a descarbonização dos setores de transporte aéreo e marítimo no Brasil.

A chamada pública vai estimular a participação de empresas brasileiras do setor de biocombustíveis, permitindo que apresentem planos de negócio com crédito superior a R$ 20 milhões. Os projetos selecionados poderão utilizar os recursos para diversas atividades, como pesquisa e desenvolvimento tecnológico, estruturação de plantas e aquisição de equipamentos, além de capital de giro. Também estão incluídas empresas que comercializem os produtos finais decorrentes destas tecnologias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/preco-do-etanol-da-gasolina-e-do-diesel-comum-sobem-enquanto-o-diesel-s-10-recua/

Preço do etanol, da gasolina e do diesel comum sobem, enquanto o do diesel S-10 recua

2024-08-23