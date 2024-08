Geral Volkswagen confirma investimento de R$ 13 bilhões em fábricas de São Paulo

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

O aporte regional é parte dos investimentos de R$ 16 bilhões da empresa no Brasil até 2028. (Foto: Divulgação)

A Volkswagen confirmou que vai investir R$ 13 bilhões em suas três fábricas localizadas no Estado de São Paulo. O anúncio foi feito nessa sexta-feira (23) em um evento na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), com a presença de autoridades governamentais, colaboradores e parceiros de negócios. O aporte regional é parte dos investimentos de R$ 16 bilhões da empresa no Brasil até 2028.

No evento, a Volkswagen também anunciou que as fábricas Anchieta e Taubaté serão pioneiras no setor automotivo a ter biometano em sua matriz energética, que permite reduzir em até 99% as emissões de CO2 em parte do processo produtivo, se comparado à alternativa fóssil. Além disso, a Volkswagen concedeu em comodato 65 carros para treinamento de resgate do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

O investimento de R$ 13 bilhões nas unidades paulistas, até 2028, permitirá à fábrica Anchieta receber dois veículos inéditos. A unidade de Taubaté contará com um automóvel inédito 100% desenvolvido no Brasil. A fábrica de motores de São Carlos receberá um novo propulsor ainda mais inovador e eficiente para veículos híbridos. Esses modelos integram a nova ofensiva de produtos da Volkswagen do Brasil, que lançará 16 veículos até 2028, com destaque para a estreia dos híbridos, além de novidades em 100% elétricos e Total Flex. A Volkswagen também terá uma nova plataforma inovadora, tecnológica, flexível e sustentável (projeto MQB Hybrid). A nova ofensiva já teve dois lançamentos: o Novo T-Cross, o SUV mais vendido do Brasil, produzido em São José dos Pinhais (PR), e a Nova Amarok, fabricada em General Pacheco, na Argentina.

“O Estado de São Paulo é fundamental na estratégia de negócios da Volkswagen do Brasil e parceiros. A nossa cadeia de suprimentos paulista conta com 530 fornecedores diretos e indiretos dos quais compramos R$ 13 bilhões por ano, representando 49% das aquisições da marca no País. Além disso, no Estado de São Paulo, temos a maior quantidade de concessionárias Volkswagen, sendo 123 lojas, que representam 26% da cobertura da Rede VW em todo o Brasil. O volume de vendas de modelos VW no Estado de São Paulo também é o maior do País, com 46% dos emplacamentos”, afirmou Alexander Seitz, Chairman Executivo da Volkswagen América do Sul.

“A Volkswagen do Brasil é protagonista do novo ciclo de investimentos do setor automotivo brasileiro com o aporte robusto de R$ 16 bilhões até 2028. Desse total, R$ 13 bilhões serão aplicados em nossas três fábricas paulistas, que recebem projetos inovadores, inéditos, com foco em descarbonização e fundamentais em nossa ofensiva de 16 novos veículos até 2028. Hoje, as fábricas Anchieta, em São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos e o Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo somam 10 mil empregos diretos e 100 mil empregos indiretos, movimentando a economia do Estado de São Paulo, onde a Volkswagen iniciou sua história de sucesso há 71 anos”, afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Foi em São Bernardo do Campo que a Volkswagen iniciou sua expansão global, pois a unidade Anchieta, inaugurada em 1959, foi a primeira fábrica da marca fora da Alemanha. A história da Volkswagen no Brasil, no entanto, teve início em 1953, em um galpão no bairro Ipiranga, em São Paulo.

