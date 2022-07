Brasil Preço do litro da gasolina no Brasil cai pela quinta semana e chega a R$ 5,74

29 de julho de 2022

O levantamento mostra que a média nacional do combustível caiu 2,55%. Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Ainda sem o efeito da redução anunciada pela Petrobras, que entrou em vigor nesta sexta-feira (29), o preço da gasolina chegou a quinta semana seguida de queda nas bombas, segundo a nova pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento mostra que a média nacional do combustível caiu de R$ 5,89, na semana anterior, para R$ 5,74 na atual, uma queda de 2,55%.

Entre os dias 19 e 25 de junho, o litro da gasolina atingiu uma média de R$ 7,39 no país. Desde então caiu semanalmente para R$ 7,13, R$ 6,49, R$ 6,07, R$ 5,89 e, finalmente, R$ 5,74, retornando ao patamar de preço observado em julho do ano passado. Ou seja, registrou uma redução de 22% em pouco mais de um mês.

Atualmente, o litro de gasolina mais caro do País é encontrado em Barueri, em São Paulo, a R$ 7,49, e o mais barato também no estado de SP, mas em Mogi Mirim, a R$ 4,92. A gasolina aditivada também teve redução: de R$ 6,04, na semana passada, para R$ 5,90 nesta.

A redução observada desde junho é motivada pela limitação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa caiu de 32% para 18%. Além disso, no último dia 20, entrou em vigor uma queda na gasolina que sai das refinarias da Petrobras às distribuidoras. O litro passou de R$ 4,06 para R$ 3,86.

Já nesta sexta, mais um reajuste da Petrobras, desta vez com uma queda de R$ 3,86 para R$ 3,71, que pode causar novo reflexo nas bombas. O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, estima que o brasileiro sentirá uma redução de até 2% nos postos. Além disso, a medida deve ter um impacto de -0,15 ponto percentual na inflação de agosto.

“Esse recuo vai ser integralmente captado em agosto, isso porque a coleta do IPCA de julho está terminando na quinta-feira (28). Para cada ponto percentual que a gasolina recua na bomba, o IPCA encolhe 0,07 ponto percentual. Então o impacto pode ficar de -0,15 ponto percentual na inflação de agosto”, projeta.

Segundo o levantamento da ANP, o etanol também registrou uma queda. O litro ficou R$ 0,11 mais barato em uma semana, caindo de R$ 4,32 para R$ 4,21. No caso do diesel, a redução foi tímida: de R$ 0,02. O litro do tipo comum (S-500) foi de R$ 7,44 para R$ 7,42. No diesel S-10, menos poluente, a alteração foi de R$ 7,55 para R$ 7,51.

Já o metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) passou de R$ 5,08 para R$ 5,07. Fechando o monitoramento da ANP desta semana, o GLP (gás de cozinha) saiu de R$ 111,80 para R$ 111,75.

