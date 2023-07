Tecnologia Preços de assinatura do Spotify no Brasil podem subir nos próximos meses

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Nos Estados Unidos, a companhia deve anunciar reajuste de US$ 1 nas assinaturas mensais. (Foto: Reprodução)

O Spotify planeja aumentar o valor das suas assinaturas em todo o mundo nos próximos meses, o que deve impactar os consumidores brasileiros.

Nos Estados Unidos, segundo informações do The Wall Street Journal, o Spotify deve anunciar na próxima semana um reajuste de US$ 1 nas assinaturas mensais, aumentando o valor cobrado de US$ 9,99 para US$ 10,99.

A reportagem diz também que um aumento pode ocorrer em outros países nos próximos meses. Na última vez que subiu os preços nos EUA, em abril de 2021, a mensalidade também subiu no Brasil.

No último trimestre do ano passado, a companhia registrou 205 milhões de contas, aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2021. O número de usuários ativos, que inclui aqueles que não pagam pelo serviço e são impactados por anúncios, somou 489 milhões, alta de 20%.

De acordo com The Wall Street Journal, as companhias de streaming de áudio e vídeo estão sendo pressionada por investidores para melhorar os seus resultados financeiros. Várias empresas promoveram reajustes de preços nos últimos meses.

Em junho, o Spotify anunciou um corte de cerca de 200 vagas, ou 2% de sua força de trabalho, numa reorganização na sua divisão de podcasts. Mais cedo neste ano, a empresa também reportou a demissão de 600 funcionários com o objetivo de reduzir custos.

Jogo

Se você tinha um celular Nokia no fim dos anos 90, com certeza passou muito tempo vidrado na tela do telefone com o famoso ‘jogo da cobrinha’. Agora, é possível matar a saudade do jogo de uma forma diferente. O Spotify incluiu em seu aplicativo a opção ‘Coma essa playlist’ que permite ao usuário jogar enquanto ouve música.

Para jogar é preciso escolher uma playlist com 20 músicas ou mais e acessar o menu nos três pontinhos, ao lado do botão de baixar. No fim da lista, o usuário poderá encontrar a opção “Coma essa playlist” para abrir o jogo.

Nele, cada música da lista vira um pontinho a ser perseguido para aumentar a cobrinha. A cada ponto recolhido com sucesso a música muda para o próximo sucesso da playlist escolhida. A tela também muda de cor a cada novo disco transformado em pontinho.

A novidade, no entanto, ainda não está disponível para todos os usuários, o que vai acontecer de forma gradativa. No primeiro momento, apenas usuários do sistema iOS estão com acesso ao jogo.

