Preço dos imóveis em Porto Alegre sobe pela segunda vez na pandemia do coronavírus

O preço médio dos imóveis residenciais à venda passou a cair na pandemia do coronavírus. Começou ainda em março e recuou por três meses, até voltar a subir em Porto Alegre e, agora, ter o segundo mês consecutivo de alta.

O Índice FipeZap de julho de 2020 considerou 280 mil imóveis anunciados. O metro quadrado teve alta média nominal de 0,49% sobre junho. Com isso, o acumulado de 12 meses fica em +1,05%. Ainda fica bem abaixo da inflação do período, que é de 2,31%. O metro quadrado dos imóveis residenciais anunciados na capital gaúcha está custando, em média, R$ 5.953.

O mercado imobiliário é muito sensível à demanda, que, por sua vez, precisa de segurança dos consumidores para comprarem bens de valores altos. O início da pandemia trouxe esse receio, que ainda não foi superado, claro.

No entanto, o setor imobiliário tem sido um forte alvo das medidas de estímulo à economia, com facilidade de liberação de crédito e redução de juro. Tanto pelo governo federal, quanto por bancos. No ranking de bairros, confira onde o metro quadrado está mais caro e mais barato em Porto Alegre.