Um apartamento localizado em um condomínio no bairro Boa Vista, na Zona Norte de Porto Alegre, foi alvo de um incêndio no começo da madrugada desta segunda-feira (10). O fogo destruiu todo o imóvel, que fica no sétimo andar do edifício localizado na Rua Francisco Petuco. Ninguém ficou ferido.

Os moradores deixaram o prédio enquanto os bombeiros combatiam as chamas. O fogo foi controlado por volta da 1h30min. O caso teria ocorrido após uma briga entre um morador e uma garota de programa.

Segundo os bombeiros, as chamas começaram no quarto do apartamento desse morador, mas também danificaram parcialmente o imóvel situado logo acima, no oitavo andar.