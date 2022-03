Economia Preço máximo da gasolina no Brasil encosta em 9 reais, diz a Agência Nacional do Petróleo

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

No ano, a gasolina acumula alta superior a 10%. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O preço máximo da gasolina vendida no Brasil chegou perto de R$ 9, de acordo com pesquisa feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Nesta semana, o preço máximo encontrado nas bombas chegou a R$ 8,949 na Bahia. É o maior preço já registrado pela agência.

É a terceira semana seguida em que os preços máximos no país estão acima dos R$ 8. Na semana passada, o maior valor verificado no país foi de R$ 8,399 por litro no Rio de Janeiro. Há duas semanas, o teto já havia ficado com a Bahia, com R$ 8,770 por litro.

De forma geral, o preço médio do litro da gasolina apresentou leve queda, de R$ 7,267, na última semana, para R$ 7,210. Interrompeu, assim, três semanas seguidas de alta. Ainda assim, no ano, a gasolina acumula alta superior a 10%. O diesel, por sua vez, caiu de R$ 6,654 para R$ 6,564, após quatro semanas consecutivas de aumento. Desde janeiro, a alta chega a cerca de 24%.

O gás de botijão (de 13 quilos) subiu 0,6%, passando de R$ 112,54 para R$ 113,24 nessas duas últimas semanas. É o maior valor já registrado pela ANP. No ano, o aumento chega a 10,6%.

Defasagem no diesel

Para especialistas, o movimento ainda é de alta nos preços por conta da cotação elevada do petróleo no mercado internacional, apesar do recuo do dólar.

Segundo a Abicom, a associação que reúne os importadores, a defasagem do diesel está em 17%. Ou seja, aqui no Brasil, a Petrobras está vendendo o diesel R$ 0,89 menor em relação ao exterior. O mesmo ocorre com a gasolina, com diferença de 7% (R$ 0,27).

Ex-presidente da Petrobras

Ex-presidente da Petrobras, o economista Roberto Castello Branco afirmou nesta sexta-feira, 25, durante transmissão promovida pelo Instituto Millenium, que congelamento de preços “definitivamente” não é uma saída para os combustíveis e lembrou que o Brasil tem “larga experiência” em erros nesse tema, inclusive com a própria Petrobras.

Durante a transmissão, Castello Branco lembrou que a estatal fixou o preço dos combustíveis abaixo do praticado no mercado internacional de 2011 a 2014, resultando em perdas de US$ 40 bilhões para a companhia.

Ele lembrou que o principal acionista da Petrobras é o Estado, o que significa que a sociedade perdeu recursos com a desvalorização do patrimônio da empresa.”A Petrobras perde, a sociedade perde”, disse Castello Branco.

O ex-presidente da empresa afirmou, contudo, que existem “mitos” e “fake news” de que os preços dos combustíveis são muito altos no País. Ele disse que existiriam de 80 a 90 países com preços mais elevados em uma amostra de 160 países. E que essa posição se manteria mesmo tratando os preços pelo critério de paridade de poder de compra. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

