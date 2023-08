Brasil Preço médio da gasolina atinge maior patamar em um ano

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

A pesquisa é referente à semana de 20 a 26 de agosto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A pesquisa é referente à semana de 20 a 26 de agosto. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O preço médio da gasolina comum subiu a R$ 5,88 nos postos de combustíveis e atingiu o maior patamar em mais de um ano no Brasil O levantamento foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (25). A pesquisa é referente à semana de 20 a 26 de agosto.

O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,62. As cifras ficam abaixo apenas do preço médio encontrado pela ANP em julho de 2022, de R$ 5,89.

Segundo os dados da Agência, os R$ 5,88 desta semana representam um aumento de 4,07% frente aos R$ 5,65 da semana anterior.

Enquanto o preço médio do etanol, por sua vez, subiu para R$ 3,66 na última semana. A elevação foi de 1,39% em relação aos R$ 3,61 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,37.

Já o litro do diesel engatou sua quarta alta consecutiva e foi encontrado nos postos, em média, a R$ 5,93. O salto foi de 10,22% frente aos R$ 5,38 da semana anterior. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,75.

ICMS

Desde 1º de junho passou a valer a alteração no formato de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a gasolina em todos os estados e o Distrito Federal.

A mudança estabeleceu a cobrança do tributo estadual com uma alíquota fixa (em reais) de R$ 1,22 por litro. Desde então, o preço do combustível nos postos avançou de R$ 5,21, na semana de 28 de maio a 3 de junho, para os atuais R$ 5,35 — uma alta de 2,68%.

Inflação

A decisão da Petrobras de aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias pode encarecer os alimentos e pressionar a inflação no Brasil. É o que diz Fábio Pizzamiglio, diretor de uma empresa especializada em comércio exterior.

“O aumento nos preços dos combustíveis pode ter um impacto significativo no IPCA [Índice de Preço ao Consumidor Amplo], uma vez que os custos de transporte e logística tendem a se elevar. Isso pode se refletir nos preços de produtos diversos, incluindo alimentos, que muitas vezes dependem do transporte rodoviário para chegar aos mercados. Além disso, esse aumento também gera impacto direto nos preços no mercado externo, considerando principalmente a subida dos custos para produtores rurais”, afirma ele.

