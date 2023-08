Rio Grande do Sul Ingressos para a Expointer também são vendidos em cinco estações do Trensurb

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Metrô proporciona deslocamento ágil e barato até o Parque Assis Brasil. (Foto: Lucas Quadros/Arquivo Trensurb)

Com 22 estações entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, o Trensurb proporciona deslocamento ágil e barato até o Parque Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana) para a 46ª Expointer, a partir deste sábado (26). Também oferece uma alternativa para compra de ingressos, disponíveis em cinco pontos do metrô até o dia 3, data de encerramento da feira.

Promotores do evento estarão presentes nos saguões de duas unidades do metrô em Porto Alegre (Mercado e Rodoviária), mais Canoas (Centro), São Leopoldo e Novo Hamburgo. Também é possível adquirir as entradas de forma on-line, pela plataforma ingressonacional.com.br, ou presencialmente na bilheteria do Parque (Portão 3).

Logística

– O Parque de Exposições Assis Brasil está localizado no quilômetro 13 da rodovia federal BR-116. Para quem for de metrô, basta desembarcar na estação de Esteio e atravessar a passarela até o evento.

– A empresa preparou uma logística especial, incluindo a redução dos intervalos entre viagens nos dois finais de semana abrangidos pelo evento.

– Um acordo coletivo firmado entre a Trensurb e o Sindicato dos Metroviários (Sindimetrô) resultou na suspensão da greve que estava nos planos dos funcionários da empresa para este sábado. Válido por dois anos, o acerto inclui reajuste salarial de 3,45%.

(Marcello Campos)

