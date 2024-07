Brasil Preço médio da gasolina passa de R$ 6,10 nos postos brasileiros

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

O valor representa uma alta de 2,68% em relação aos R$ 5,97 da semana anterior.(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O preço médio do litro da gasolina subiu mais 2,68% nos postos de combustíveis do País na última semana. A nova alta veio após a Petrobras anunciar, no início deste mês, um aumento do valor de venda do combustível para as distribuidoras. O dado consta no último levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta quarta-feira (24). A pesquisa é referente à semana de 14 a 20 de julho.

O gasolina foi comercializada, em média, a R$ 6,13. O valor representa uma alta de 2,68% em relação aos R$ 5,97 da semana anterior. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,99, segundo a ANP. Já o preço médio do etanol, por sua vez, subiu para R$ 4,08. O valor representa um aumento de 3,03% frente aos R$ 3,86 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 5,99.

O litro do diesel também aumentou, encontrado, em média, a R$ 5,95. O valor representa uma alta de 0,17% frente aos R$ 5,94 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,82. A Petrobras anunciou em 8 de julho um aumento de 7,11% no preço da gasolina para as distribuidoras. A alta foi de R$ 0,20, chegando a R$ 3,01 por litro. A medida passou a valer no dia seguinte.

Na ocasião, especialistas passaram a estimar um aumento de 2,50% nas bombas ao consumidor, além de impactos no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação oficial do país), em julho. O último reajuste da gasolina feito pela Petrobras havia sido em outubro de 2023, com uma redução de R$ 0,12 (para R$ 2,81 o litro).

Os preços dos combustíveis nas bombas também sentem os reflexos dos impostos. De março de 2021 até fevereiro de 2024, foram pelo menos 13 anúncios importantes de mudanças nos tributos sobre gasolina, diesel, etanol e gás natural veicular (GNV) — sendo sete só no ano passado.

