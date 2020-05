Economia Preço médio de revenda da gasolina acumula queda de 17,11%, diz agência

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Queda foi observada em 16 semanas consecutivas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com a Síntese do Comportamento dos Preços dos Combustíveis, publicada semanalmente pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), divulgada nesta segunda-feira (18), o preço médio de revenda da gasolina C acumula queda de 17,11% em 16 semanas consecutivas de baixa, sendo comercializada a R$ 3,808 o litro entre os dias 10 e 16 deste mês.

Já o etanol hidratado viu o preço médio de revenda recuar 1,2% na semana, acumulando queda de 21,67% em nove semanas consecutivas de baixa. O preço de comercialização do produto no período foi R$ 2,548 o litro.

No item referente ao óleo diesel S500, a ANP registrou queda acumulada no preço médio de revenda de 19,61% em 16 semanas consecutivas de baixa, com o litro comercializado a R$ 3,055.

O gás liquefeito de petróleo (GLP P-13), isto é, o botijão de 13 quilos, teve variação de negativa no preço médio de revenda de 0,21%, constituindo a quinta semana consecutiva de baixa. O botijão de 13 quilos foi comercializado a R$ 69,50.

A pesquisa de preços semanal da ANP visa acompanhar os preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis e se baseia no LPMCC (Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis). Os preços e margens são pesquisados em 459 localidades de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

