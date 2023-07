Brasil Preço médio do diesel cai pela 21ª semana seguida e o da gasolina e do etanol fica estável, mostra Agência Nacional do Petróleo

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A pesquisa é referente à semana de 25 de junho a 1º de julho Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil A pesquisa é referente à semana de 25 de junho a 1º de julho. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço médio do diesel caiu pela 21ª semana seguida nos postos de combustíveis do Brasil, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Enquanto a gasolina e o etanol se mantiveram estáveis.

A pesquisa é referente à semana de 25 de junho a 1º de julho.

Diesel

O combustível foi comercializado, em média, a R$ 4,96. O valor representa uma queda de 0,60% frente aos R$ 4,99 da semana anterior, segundo levantamento da ANP. O preço máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,19.

Gasolina

O preço médio da gasolina, por sua vez, ficou estável em R$ 5,36 na última semana. O acréscimo foi de R$ 0,01 em relação aos R$ 5,35 da semana anterior. Segundo a ANP, o preço mais alto registrado foi de R$ 7.

Etanol

O litro do etanol ficou em R$ 3,74, o mesmo preço médio da semana anterior. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 6,29.

Redução

A Petrobras anunciou nova redução no preço da gasolina. O corte de R$ 0,14 por litro ou queda de 5,3% no preço médio de venda para as distribuidoras. Com a medida, que vale desde o último sábado (1º), o valor do litro que sai das refinarias da estatal passa a ser de R$ 2,52 por litro. A companhia também anunciou corte do gás de cozinha. O anúncio ocorreu um dia depois de impostos federais (PIS/Cofins e Cide) voltarem a ser cobrados integralmente, o que elevaria o preço do combustíveis.

De acordo com o Ministério da Fazenda, com a volta da cobrança teria impacto de R$ 0,71 por litro de gasolina e R$ 0,24 para o etanol. Os impostos federais haviam sido zerados no ano passado, numa tentativa do governo de Jair Bolsonaro de reduzir os preços dos combustíveis e aumentar sua popularidade.

“A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional”, diz a empresa em nota.

ICMS

Passou a valer também no sábado a alteração no formato de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a gasolina em todos os estados brasileiros. A mudança estabeleceu a cobrança do tributo estadual com uma alíquota fixa (em reais) de R$ 1,22 por litro. O valor é único.

Com a mudança, o preço do combustível nos postos avançou de R$ 5,21, na semana de 28 de maio a 3 de junho, para os atuais R$ 5,36, uma alta de 2,87%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/preco-medio-do-diesel-cai-pela-21a-semana-seguida-e-o-da-gasolina-e-do-etanol-fica-estavel-mostra-agencia-nacional-do-petroleo/

Preço médio do diesel cai pela 21ª semana seguida e o da gasolina e do etanol fica estável, mostra Agência Nacional do Petróleo

2023-07-02